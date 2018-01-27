به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح شنبه در بدو ورود به شهر شیراز در جمع خبرنگاران تاکید کرد: جوانان سرمایه های کشور و بسیار تاثیرگذار هستند.

وی ادامه داد: با محدودیت ها و مشکلات جوانان آشنا هستم و تلاش برای رفع آن داریم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت استان فارس نیز گفت: با مشکلات خشکسالی استان فارس آشنایی کامل دارم و در گذشته نیز با استاندار سابق جلسه داشته و شورای عالی آب را برگزار کردیم.

جهانگیری افزود: مشکلات مربوط به خشکسالی فارس را در جلسه شورای اداری فارس بررسی خواهیم کرد.