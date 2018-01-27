بارش یک متری برف در ارتفاعات اردبیل/۱۰ شهرستان پوشیده از برف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سامانه بارشی مطابق پیش‌آگاهی‌های اعلام شده از پنج‌شنبه آغاز شده و بارش برف و باران تمامی مناطق اردبیل را در برگرفته است.

شدت بارش در مناطق شهری تا نیم متر و در کوهستان و ارتفاعات بیش از یک متر گزارش می‌شود. بارش برف همچنان در تمامی شهرها ادامه دارد و تردد شهروندان در سطح شهرها کاهش‌یافته و تردد خودروها به سختی انجام می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیشترین بارش برف در سطح شهرها از شهر سرعین با ارتفاع ۵۰ سانتی متر گزارش شده است.

علی دولتی مهر تصریح کرد: ارتفاع برف در مرکز استان تا ۱۰ سانتی متر بوده و در تمامی شهرهای مرکزی و جنوبی بارش برف تداوم دارد.

وی تاکید کرد: تنها در دو شهر پارس‌آباد و بیله سوار بارش برف و باران مشاهده می‌شود و در مابقی شهرها صرفاً بارش برف گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی استان با تاکید به تداوم بارش‌ها، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود تا عصر روز شنبه بارش‌ها ادامه یابد.

به گفته دولتی مهر با قطع بارش‌ها دمای هوا به شدت کاهش‌یافته و شاهد برودت و یخبندان خواهیم بود بطوریکه افت دما تا منفی ۲۰ درجه در روز دوشنبه پیش‌بینی شده است.

وی با اذعان به بارش مقطعی برف در جاده ها و کولاک در گردنه های کوهستانی تاکید کرد: شهروندان باید از سفر غیر ضروری پرهیز کرده و برنامه سفر خود را با در نظر گرفتن شرایط جوی پیاده کنند.