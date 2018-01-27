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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰

گزارش هواشناسی از دومین روز بارش برف؛

بارش یک متری برف در ارتفاعات اردبیل/۱۰ شهرستان پوشیده از برف شد

بارش یک متری برف در ارتفاعات اردبیل/۱۰ شهرستان پوشیده از برف شد

اردبیل – میزان بارش برف که از صبح جمعه در تمامی مناطق استان اردبیل آغاز شده در ارتفاعات کوهستانی به یک متر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سامانه بارشی مطابق پیش‌آگاهی‌های اعلام شده از پنج‌شنبه آغاز شده و بارش برف و باران تمامی مناطق اردبیل را در برگرفته است.

شدت بارش در مناطق شهری تا نیم متر و در کوهستان و ارتفاعات بیش از یک متر گزارش می‌شود. بارش برف همچنان در تمامی شهرها ادامه دارد و تردد شهروندان در سطح شهرها کاهش‌یافته و تردد خودروها به سختی انجام می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیشترین بارش برف در سطح شهرها از شهر سرعین با ارتفاع ۵۰ سانتی متر گزارش شده است.

علی دولتی مهر تصریح کرد: ارتفاع برف در مرکز استان تا ۱۰ سانتی متر بوده و در تمامی شهرهای مرکزی و جنوبی بارش برف تداوم دارد.

وی تاکید کرد: تنها در دو شهر پارس‌آباد و بیله سوار بارش برف و باران مشاهده می‌شود و در مابقی شهرها صرفاً بارش برف گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی استان با تاکید به تداوم بارش‌ها، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود تا عصر روز شنبه بارش‌ها ادامه یابد.

به گفته دولتی مهر با قطع بارش‌ها دمای هوا به شدت کاهش‌یافته و شاهد برودت و یخبندان خواهیم بود بطوریکه افت دما تا منفی ۲۰ درجه در روز دوشنبه پیش‌بینی شده است.

وی با اذعان به بارش مقطعی برف در جاده ها و کولاک در گردنه های کوهستانی تاکید کرد: شهروندان باید از سفر غیر ضروری پرهیز کرده و برنامه سفر خود را با در نظر گرفتن شرایط جوی پیاده کنند.

کد مطلب 4210801
محمد میرزایی ناطق

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