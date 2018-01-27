به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان وبلوچستان، سید دانیال محبی در دیدار با جمعی از روحانیون مستقر اداره کل تبلیغات اسلامی استان که در محل استانداری برگزار شد، نقش روحانیون را آگاهی‌بخشی عمومی و فرهنگ سازی موثر بر شمرد و اظهار داشت: سیستان و بلوچستان به رغم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان با دو مشکل جدی تعصبات افراطی مذهبی و برتربینی های قومی مواجه است که این دو عامل مانع جدی در مسیر توسعه استان محسوب می شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به جلسات و دیدار با گروه‌ها و تشکل‌های صنفی و سیاسی مختلف، اظهار داشت: نگاه اعتدالی و توجه به شایسته سالاری از تاکیدات این گروه ها بوده است که این مهم باعث خوشحالی است.

محبی گفت: همه گروه ها و فعالان اجتماعی به ویژه روحانیون باید تلاش کنند که نگاه های برتربینی قومی ومذهبی که از اهداف دستگاه های جاسوسی و دشمنان اسلام و انقلاب است از بین برود.

همچنین در ادامه این جلسه تعدادی از روحانیون شبکه تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان هم به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات استان پرداختند.

طبق این گزارش رسیدگی به مشکلات حاشیه نشینی در برخی شهرها، توجه به اوقات فراغت جوانان و فراهم آوری بیشتر امکانات ورزشی، فرهنگی و هنری در روستاها، ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان و تکمیل زیرساخت‌های توسعه‌ای استان از مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.