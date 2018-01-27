به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیت‌سعید پس از سپری کردن نیم‌فصل ناموفق در استقلال تهران، برای ادامه فوتبال به استان زادگاهش بازگشت و در نیم‌فصل دوم آماری عالی به ثبت رسانده است.

بیت‌سعید در چهار بازی به‌عنوان بازیکن اصلی و یک بازی به‌عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفته است و در این دیدارها موفق به زدن چهار گل و ارسال یک پاس گل شده است.

این مهاجم ۲۷ ساله اهل سوسنگرد در واقع با فقط پنج بازی حضور در میدان، توانسته است در کنار فرشاد جانفزا و علی‌اصغر عاشوری، در ردیف بازیکنان چهار گله فولاد خوزستان در لیگ هفدهم قرار بگیرد.

بیت‌سعید تا پایان لیگ ۱۰ مسابقه دیگر پیش رو خواهد داشت و می‌تواند این آمار را بهبود هم ببخشد.



