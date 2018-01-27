به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در نشست ستاد سرمایه‌گذاری خارجی استان کرمانشاه که در سالن امید استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: مطالعات لازم برای بررسی امکان احداث اولین سافاری پارک کشور در کرمانشاه انجام می شود.

وی اشاره ای به پروژه پالایشگاه آنا هیتا داشت و افزود: برای رفع مشکل پروژه پالایشگاه آناهیتا، نمی‌توانیم فقط روی فاینانس حساب کنیم. باید چند سهامدار قوی و متمکن را پای کار بیاوریم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: باید امکان سنجی اولیه برنامه های پیشنهادی برای ارائه به سرمایه گذاران به صورت شفاف مشخص باشد.

وی افزود: برای حرکت جهشی در مسیر ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی، باید فرهنگ کار در استان نهادینه شود.

این مسئول با اشاره به زلزله اخیر استان گفت: زلزله فرصتی بود که مطالبات مردم استان را به گوش مقامات ملی برسانیم.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: اکنون مسئولین بلند پایه کشور بیش از گذشته متوجه دین مردم کرمانشاه به گردن کشور شده اند.

بازوند بر استفاده صحیح از فرصت ها تاکید کرد و گفت: با بدنه کارشناسی بیمار نمی‌توانیم اعتبارات ملی را به موقع جذب کنیم و این باعث فرصت سوزی می شود و فرصت سوزی، نوعی حق الناس است.

وی افزود: افکار عمومی باید آماده پذیرش این موضوع باشند که این سرمایه گذاران هستند که زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می آورند و باید از آنها استقبال کرد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: خط و خطوط و مشی سیاسی، نباید مانع توسعه شود. ‌ برای ایجاد زمینه اشتغال نگاه سیاسی کارگشا نیست.