به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح شنبه در بازدید از روستاهای بخش مرکزی شهرستان دشتی اظهار داشت: تبدیل این آبنماها به پل به خصوص در زمان وقوع بارندگی و سیل یکی از ضروریات شهرستان است تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

وی افزود: در چند سال اخیر علی رغم اینکه تعداد زیادی از این آبنماها تبدیل به پل شد ولی تعدادی هنوزهم باقی مانده که تلاش داریم در سال آینده اعتبارات لازم را تامین کنیم.

نادری با بیان اینکه در این مدت کارهای خوبی در زمینه راه های روستایی اتفاق افتاده یادآور شد: دشتی به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان را به خود اختصاص داده است که انتظار داریم دستگاه های اجرایی استان در خصوص تزریق اعتبارات ملی به ویژه در حوزه راه ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که در دولت تدبیر وامید اتفاق افتاد و از مطالبات مردم روستاهای بخش مرکزی نیز بود نوسازی شبکه های آب بوده که این مهم با تزریق به موقع اعتبارات انجام و مشکل آب این روستاها مرتفع شد.

فرماندار دشتی همچنین در بازدید از کلات حیدری خاطر نشان کرد: شهرستان دشتی از ظرفیت مهمی در حوزه گردشگری برخوردار است که می طلبد میراث فرهنگی استان در زمینه نگهداری توجه جدی داشته باشد و اجازه ندهد این آثار تخریب شود.