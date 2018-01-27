به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست صبح شنبه در حاشیه بازدید از سالن‌های ورزشی در دست تعمیر اردبیل تصریح کرد: ارزیابی جامعی از وضعیت سالن‌های ورزشی سطح شهرستان صورت گرفته و مشاهده شده اکثراً مستعمل و نیازمند تعمیر است.

وی افزود: سقف اکثر سالن‌ها چکه می‌کند و کف اغلب آن ها ساییده شده بطوریکه تا سال گذشته حتی یک سالن استاندارد در سطح شهر نداشتیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل تاکید کرد:از سال ۹۵ تعمیرات اساسی سالن‌های ورزشی آغاز شد و دو سالن رضازاده و شهید آسمانی استانداردسازی شدند.

به گفته نخست سالن‌های گل مغان، ۱۲ بهمن و پورحسین نیز در حال تعمیر است و به دلیل محدودیت‌های اعتباری از مشارکت بخش خصوصی برای تعمیر استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: متأسفانه برخی پیمانکاران در میانه راه به دلیل کمبود مالی پروژه تعمیر را متوقف می‌کنند و برخی حاضر به پذیرش اسناد خزانه نیستند که این موارد منجر به تأخیر در تعمیر برخی سالن‌ها است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل متذکر شد: با این وجود تلاش ما بر این است سالن‌های مختلف را تعمیر و استانداردسازی کنیم که از جمله سالن ۱۲ بهمن تا پایان سال تحویل می‌شود.