به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تولید گوشت مرغ در اردبیل مازاد بر نیاز مصرف داخلی است و با توجه به شرایط مطلوب در بازار عراق و مشتری پسندی در نظر داریم این کشور را به عنوان بازار اصلی صادرات قرار دهیم.

مدیر کل دامپزشکی استان متذکر شد: در ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۱۴۴ هزار و ۵۲۸ کیلوگرم مرغ منجمد با شش فقره گواهی حمل بهداشتی بین‌المللی دامپزشکی به عراق صادر شده است.

صالحی موفقیت دیگر اردبیل را در صدور پا و پنجه مرغ عنوان و اضافه کرد: به دلیل کیفیت مطلوب و رعایت الزامات بهداشتی پای مرغ تولیدی استان در بازارهای جهانی با اقبال گسترده مواجه است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال دو هزار و ۱۲۸ تن پا و پنجه مرغ با ۷۶ فقره گواهی بهداشتی به کشورهای ویتنام و هنگ کنگ صادر شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان متذکر شد: وضعیت اردبیل در صادرات جوجه یکروزه نیز قابل توجه بوده و از ابتدای سال پنج میلیون و ۳۲۹ هزار و ۳۶۰ قطعه جوجه یکروزه با ۲۰۸ فقره گواهی صادر شده است.

به گفته صالحی صادرات جوجه یک روزه عمدتاً به کشورهای ارمنستان، ترکمنستان و آذربایجان بوده و آمادگی لازم برای صادرات به سایر کشورها وجود دارد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال با ۳۰ فقره گواهی بهداشتی ۶۹۲ تن آلایش غیرخوراکی نیز به کشورهای ترکیه و ارمنستان صادر شده است.