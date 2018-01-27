به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی صبح شنبهدر جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان اظهار کرد:حقوق شهروندی حقوقی است که یک ملت بر عهده حاکمیت دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین ادامه داد: حقوق شهروندی تمامی کسانی را که در تابعیت حکومت هستند را شامل می شود اعم از اینکه داخل و یا خارج از کشور سکونت داشته باشند.

زاهدی با تاکید بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی ویژه ی مدیران با موضوع حقوق شهروندی گفت: آموزش مدیران با موضوع حقوق شهروندی در قالب کارگاهای آموزشی باید ادامه یابد و بخاطر اهمیت موضوع، این جانب در این دوره ها شرکت خواهم کرد و مدیران نیز موظف به حضور هستند.

استاندار قزوین افزود: شرکت در دوره های آموزشی می بایست بعنوان یکی از مولفه های ارزشیابی مدیران مورد توجه قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان بر ضرورت برگزاری کارگاهها و همایش های حقوق شهروندی برای سازمان های مردمی با هدف مشارکت آنها برای اجرای این امر مهم در استان نیز تاکید کرد.

استاندار افزود: نحوه ارتباط ارباب رجوع با ادارات و سازمان های دولتی به هر میزان بصورت سیستمی باشد و در شیوه ی ارتباطی چهره به چهره ورود نکنیم با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود.

در این جلسه گزارشی ازستاد اجرایی جشنواره ی شهید رجایی و دستورالعمل ویژگی ارزیابی عملکرد سال ۹۶ دستگاههای اجرایی استان ارایه شد.