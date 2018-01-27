اعتبار بخشی انتقال خون در ۱۴مرکز بیمارستانی کردستان انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتقال خون کردستان، هومن قصری در کنفرانس بهبود فرآیند زنجیره انتقال خون که در سالن اجتماعات بیمارستان بعثت سنندج برگزار شد، با بیان اینکه ارزشیابی بیمارستان ها تابع نظام ملی اعتبار بخشی است، گفت: این نظام بومی سازی شده و از قوانین ممیزی بین المللی پیروی می کند و در همین راستا ۴ درجه برای بیان سطح اعتبار مراکز درمانی تعریف شده است.

وی بیان کرد: به استثنای یک مرکز درمانی که درجه ۲را اخذ کرده است بقیه مراکز درمانی دانشگاهی استان بالاترین درجه اعتبار را از منظر ممیزین وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارا هستند .

قصری به اهمیت نقش انتقال خون در اعتبار مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از امتیازات کسب شده مربوط به بخش های آزمایشگاه و انتقال خون است چرا که نظام مراقبت از خون و چگونگی فعالیت های انتقال خون یکی از پایه های اصلی نجات بخشی بیماران است .

وی با تاکید بر اینکه طب انتقال خون تنها به منزله تزریق خون نیست، ادامه داد: امروزه مدیریت خون بیمار و تبیین ادبیات انتقال خون محافظه کارانه بیش از آموزش تزریق خون و تاکید بر درمان با خون اهمیت یافته است .

قصری با بیان اینکه پزشکان معالج بیماران ترومایی و نیازمند اعمال جراحی، به خوبی اهمیت وجود خون سالم و کافی را درک کرده اند، اضافه کرد : پزشکان باید به این باور برسند که رزرو بی جهت خون تنها در دسترس بودن خون کافی را دشوارتر می کند و این فرآورده های ارزشمند را به ضایعات تبدیل می کند .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان سهل انگاری در رعایت استاندارد های تزریق خون را غیرقابل قبول دانست و اظهارداشت : رخدادی مانند تزریق چند میلی لیتر خون نامتجانس از حیث گروه بندی به بیمار می تواند در کمترین زمان موجب مرگ و یا عوارضی جبران ناپذیر شود بنابراین خطاهایی اینچنین قصور تلقی شده و از آن صرفنظر نخواهد شد .



قصری تلاش برای اعتلای فرهنگ خدمتگزاری و وجدان کاری کارکنان را موثرترین راهکار برای کاهش خطا دانست و افزود: نگاه مسئولان بهداشت و درمان استان به تخلفات، فرآیندی است و هدف از اعمال قوانین، بهبود فرآیند ها برای ارائه خدمات بهتر به همنوعان است .



وی از خدمتگزاران مردم در عرصه بهداشت و درمان خواست در هر حال تصور کنند که یکی ازعزیزترین افراد زندگیشان از آنها خدمت دریافت می کند و باید بالاترین کیفیت ممکن خدمات را ارائه دهند.



وی با بیان اینکه انتقال خون جز معدود فرآیند های درمانی است که از نیروهای خدماتی تا پزشکان فوق تخصص در آن دخیل هستند، بیان کرد: تمامی کارکنان دخیل در این فرآیند توجه داشته باشند که در صورت بروز هرگونه مشکل عواقب آن گریبان گیر همه ی اعضای زنجیره انتقال خون خواهد بود .

وی تلاش برای استقرار نظام هموویژیلانس(مراقبت از خون) را پرهزینه برشمرد و اظهار کرد : انتقال خون طبی نوین و نیازمند تجهیزات و امکانات به روز است و دانشگاه علوم پزشکی و سازمان انتقال خون همواره بر این مهم تاکید داشته اند که کیفیت خون تولیدی و بر بالین بیمار نباید به هیچ وجه دچار چالش شود .

قصری به هزینه های پنهان مراکز درمانی استان نیز اشاره کرد و گفت : ممکن است شمار خون های تزریق شده در یک مرکز درمانی در ماه تنها چند کیسه باشد اما هزینه ای که برای تجهیز بخش بانک خون آمایشگاه مرکز شده است بیش از ۲ میلیارد ریال بوده و ضروری است.



وی نوید افتتاح بیمارستان جدید شهرستان بانه را داد و اعلام کرد :مقدمات افتتاح این مرکز درمانی در حال فراهم شدن است و این مرکز به زودی و در ایام الله دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید .