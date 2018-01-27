علی کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مجروح شدن چهار نفر در برخورد سواری پراید با «گاردیل» کنار جاده پلدختر – اندیمشک خبر داد.

وی گفت: براثر برخورد یک دستگاه سواری پراید در گردنه «تنگ فنی» و ۲۰ کیلومتری جاده پلدختر - اندیمشک با «گارد ریل» کنار جاده چهار نفر مجروح شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر افزود: در این حادثه که ساعت ۵۵ دقیقه بامداد روز شنبه رخ داد، راننده و سه نفر سرنشین آن مجروح شدند.

کیانی گفت: دو نفر از مصدومان این حادثه توسط اورژانس و دو نفر دیگر به‌وسیله نیروهای هلال‌احمر به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر برای مداوا منتقل شدند.