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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف خراسان جنوبی:

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم به ایستگاه ۲۱۰ هزار نفر رسید

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم به ایستگاه ۲۱۰ هزار نفر رسید

بیرجند- رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم به ایستگاه ۲۱۰ هزار نفر رسید، گفت: تدبر در قرآن هدف اصلی مسابقات است.

حجت الاسلام مهدی عباسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طبق رتبه بندی عملکرد ثبت نامی استان‌ها بر مبنای جمعیت استان خراسان جنوبی در مسابقات آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در صدر تمام استان‌ها است.

وی گفت: طبق نسبت ثبت نامی با جمعیت با ضریب ۱۰ هزار نفر خراسان جنوبی رتبه ۷۸ را دارد که از همه استان‌ها بالاتر است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی آیات قرآن را منبع برکت، حکمت و کرامت دانست و بیان کرد: انسانی که قرآنی باشد صاحب همه این ویژگی‌های قرآنی است.

عباسی بر ضرورت اقامه قرآن تأکید کرد و گفت: اگر قرآن در کشورهای اسلامی اقامه شود برخی از آنها نظیر آل‌سعود با صهیونیست‌ها هم پیمان نمی‌شوند.

وی با اشاره به تاکیدات پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومان (ع) در زمینه کاربردی کردن موضوعات قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی تصریح کرد: عمل به فرامین قرآنی و تلاش در راستای تحقق آن تاثیر به سزایی در اصلاح جامعه خواهد داشت.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با تأکید بر فرهنگ‌سازی توجه به فرامین قرآنی در بین جوانان و نوجوانان، عنوان کرد: خانواده‌ها راهبردی‌ترین نقش را در این زمینه دارند.

کد مطلب 4210927

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