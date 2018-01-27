به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش مداوم برف به مدت دو روز، تردد شهروندان اردبیلی در سطح شهرها با اختلال مواجه شده و هوای سرد و یخبندان حاکم است.

به دلیل شرایط جوی امروز مدارس استان اردبیل در نوبت صبح روز شنبه تعطیل اعلام شده بود و با تداوم برودت و بارش برف، مدارس سری بعدازظهر نیز تعطیل اعلام شد.

بر اساس اطلاعیه آموزش‌وپرورش استان در روز شنبه در اردبیل و سرعین تمامی مقاطع تحصیلی، در خلخال پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول، در نمین و گرمی پیش‌دبستانی و ابتدایی در نوبت بعدازظهر به علت بارش برف و برودت هوا تعطیل است.

هواشناسی استان اردبیل از تداوم برودت هوا تا سه روز آینده خبر داده است که احتمال تداوم تعطیلی مدارس پیش‌بینی می‌شود.