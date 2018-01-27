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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶

برنامه مسابقات هندبال بانوان غرب آسیا اعلام شد

برنامه مسابقات هندبال بانوان غرب آسیا اعلام شد

تیم هندبال بانوان شهید چمران لارستان در نخستین دیدار خود در مسابقات غرب آسیا برابر نماینده عراق به میدان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات هندبال بانوان غرب آسیا از تاریخ ۲۶ بهمن ماه تا ۲ اسفند با حضور ۶ تیم به میزبانی اردن برگزار می شود که تیم شهید چمران لارستان به عنوان نماینده ایران در این شرکت می کند.

برنامه کامل مسابقات هندبال بانوان غرب آسیا به شرح زیر است:

پنجشنبه، ۲۶ بهمن:
ایران - عراق، ساعت ۱۳:۳۰
اردن - لبنان، ساعت ۱۵:۳۰
قطر - سوریه، ساعت ۱۷:۳۰

 جمعه، ۲۷ بهمن:
ایران- لبنان، ساعت ۱۳:۳۰
اردن- سوریه، ساعت ۱۵:۳۰
قطر- عراق، ساعت ۱۷:۳۰

 یکشنبه، ۲۹ بهمن:
سوریه - لبنان، ساعت ۱۳:۳۰
عراق - اردن، ساعت ۱۵:۳۰
ایران- قطر، ساعت ۱۷:۳۰

دوشنبه، ۳۰ بهمن:
لبنان- قطر، ساعت ۱۳:۳۰
عراق- سوریه، ساعت ۱۵:۳۰
ایران- اردن، ساعت ۱۷:۳۰

چهارشنبه، ۲ اسفند:
ایران- سوریه، ساعت ۱۳:۳۰
لبنان- عراق، ساعت ۱۵:۳۰
اردن- قطر، ساعت ۱۷:۳۰

کد مطلب 4210981

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