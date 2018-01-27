به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان کرمانشاه اظهار داشت: سهم استان از تسهیلات ۶ درصدی اشتغال مناطق روستایی و عشایری۳۵۲ میلیارد تومان است که تاکنون ۸۸ میلیارد تومان آن ابلاغ شده است.

وی با تصریح اینکه مابقی این میزان باید تا مهرماه آینده جذب شود، افزود: ۸۸ میلیارد تومان تا ۲۰ اسفندماه سال جاری باید جذب شود و یک ریال هم نباید جذب نشده بماند.

استاندار کرمانشاه در خصوص اعتراضات مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص طرح های بخش معدن که در کمیته فنی کارگروه اشتغال رد شده بود نیز بیان داشت: باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم و اگر اولویتی در این زمینه وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد.

بازوند با اعلام سقف میزان تسهیلات اشتغال زایی بانکها در کارگروه اشتغال با انتقاد از این میزان خاطرنشان کرد: تا زمانی که وضعیت کسب و کار را در استان حل نکنیم نمی توان سرمایه و سرمایه گذار جذب کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دولت بیشترین تاثیرگذاری را بر فضای کسب و کار دارد، گفت: با این شرایط چطور می توان انتظار اشتغال زایی داشت در حالیکه بهبود فضای کسب و کار ۶۵ درصد مشکلات اشتغال و بیکاری استان را رفع کند.

وی از بانکهای عامل خواست برای جذب ۳۵۲ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات اشتغال مناطق روستایی و عشایری و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بحث زلزله که تا مهرماه آینده باید جذب شود، تلاش کنند و اگر مشکلی دارند کتبا اعلام کنند تا با مدیران ملی در میان بگذاریم.

بازوند با انتقاد از بوروکراسی اداری شدید در استان تصریح کرد: با بوروکراسی زیادی که بر بانکها حاکم است نمی توانیم این اعتبارات را جذب کنیم و اگر جذب نشود برگشت می خورد که این برگشت یعنی فرصت سوزی و این حق الناس است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مجموع تسهیلات و سرمایه گذاری ۷۰۰۰ میلیارد تومانی که باید برای استان جذب شود می تواند ۲۰ هزار شغل برای استان ایجاد کند، گفت: با این بوروکراسی شدید نمی توان این سرمایه را جذب کرد.