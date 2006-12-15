یک کارشناس مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر بر ضرورت فراهم آوردن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، افزود:‌ با توجه به کمبود مسکن و نیاز کشور به ساخت واحدهای مسکونی لذا اجرای مکانیسم های کارآمد برای جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی از بخش ساخت و ساز و جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش الزامی است .

وی خواستارترغیب سرمایه گذاران داخلی به سرمایه گذاری در بخش مسکن کشور شد و تاکید کرد: دستگاه های مرتبط باید تلاش کنند با اجرای اهرم های تشویقی ،‌ سرمایه های خارج شده از کشور را به بخش ساخت وساز بازگردانند.

صادقی با اشاره به سیاست نامناسب دولت درپرداخت وام مسکن ،‌ ‌تصریح کرد:‌ متاسفانه پرداخت 30 هزار وام 10 میلیون تومانی مسکن آن هم در مقابل نیاز سالانه یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی ، قطعا نه تنها موجب حرکت در بازار مسکن نشد بلکه با توجه به تبلیغات گسترده برای این وام ها، قیمت مسکن را نیز افزایش داد.

به گفته وی، پاسخ دادن به دوتا سه درصد افراد متقاضی برای دریافت وام مسکن نمی تواند اثرمثبتی درخانه دارکردن اقشار کم درآمد داشته باشد مگراینکه حجم تعداد تسهیلات پرداختی و افراد تحت پوشش افزایش یابد .

صادقی نداشتن پشتوانه مالی را از دلایل اصلی عدم تاثیروام ها در ایجاد تحرک در بازار مسکن اعلام کرد و گفت: با حجم سرمایه کم قطعا دولت نمی تواند حرکتی را در بازار مسکن بوجود آورد.

وی تاکید کرد: این درحالی است که برای اتخاذ سیاست‌های کلی و اساسی در بازار مسکن کشور باید دست به ساخت وسازهای وسیع زد که اجرای این امر نیاز به برنامه های حمایتی از سوی دولت دارد که متاسفانه طی سه تا چهار سال گذشته انجام نشده است.