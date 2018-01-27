به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان محمد حمیدی در اولین نشست صمیمی مدیران تابعه معاونت عمرانی استانداری، افزود: دولت درسال جاری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دستگاه‌­های اجرایی به شهرداری­ها کمک کرد.

وی با بیان این که سال ۹۵ بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آتش نشانی­‌های استان در نظر گرفته شد، افزود: کار احداث ۱۲ ساختمان و تکمیل چهار مجتمع آتش نشانی استان در دستور کار قرار دارد.

حمیدی پیشرفت فیزیکی مجتمع های در حال تکمیل را ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: با پرداخت سهم داخلی شهرداری­‌ها به زودی این پروژه­‌ها تکمیل و قابل بهره برداری خواهند بود.

مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان در بخشی دیگر از سخنانش به آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری اشاره کرد و افزود: این آزمون مختص آن دسته از نیروهای قراردادی است و شامل نیروهای شرکتی و روز مزد نمی شود.