به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان میر محمد غراوی در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان، اظهار کرد: با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، حوزه عملکردی این اداره کل بسیار گسترده و با اهمیت شده است تا جاییکه تصمیمات و اقدامات این دستگاه بر روند زندگی روز مره مردم تاثیر بسزایی دارد.

وی ادامه داد: عمران و نگاه توسعه ای به شهرهای استان، ارتقاء راه­‌های مواصلاتی، نظارت دقیق بر اجرای پروژه­‌های در دست اقدام از مهمترین اموری است که راه و شهرسازی استان باید به آن توجه داشته باشد.

غراوی عدالت در حوزه کاری، حفظ شأن مردم و حرکت به سوی کاهش نارضایتی اقشار مختلف مردم در زمان کوتاه را مواردی دارای اهمیت دانست و گفت: باید نسبت به این موارد اهتمام بیشتری نسبت به گذشته داشت .