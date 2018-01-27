نایب قهرمانی و عنوان سومی لیگ برتر فوتسال امید برای نمایندگان قم

اصغر زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده رقابت‌های فوتسال لیگ برتر رده سنی امید باشگاه‌های کشور در مشهد بسته شد و ۲ تیم قمی حاضر در مرحله نهایی این پیکارها در تلاش برای کسب قهرمانی این مسابقات ناکام بودند اما هر دو تیم روی سکو رفتند.



وی افزود: در آخرین روز این مسابقات در مشهد، تیم فوتسال آتلیه طهران قم در دیدار برابر تیم میزبان، موعود پیرادل مشهد با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و بدین ترتیب تیم مشهدی قهرمان لیگ برتر امید شد در حالی که اگر تیم آتلیه طهران قم این بازی را به سود خود پایان می‌داد قهرمان می‌شود.



دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: از سوی دیگر پیش از برگزاری دیدار تیم‌های آتلیه طهران قم و موعود پیرادل مشهد، تیم هیئت فوتبال قم هم در بازی نزدیک برابر شهروند ساری ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و با این نتیجه و با توجه به شکست آتلیه طهران قم برابر موعود پیرادل مشهد، نایب قهرمان لیگ برتر امید شد و آتلیه طهران قم به مقام سوم دست یافت و شهروند ساری هم بدون امتیاز چهارم شد.



زرگر بیان داشت: تیم آتلیه طهران قم در حالی در این مسابقات شرکت کرد که سرمربی این تیم محمد تقی عطایی چند روز قبل جان به جان آفرین تسلیم کرد و آتلیه طهران قصد داشت از حضور در مرحله نهایی انصراف دهد اما با مخالفت کمیته فوتسال، سرانجام راهی مشهد و با کسب عنوان سوم به کار خود خاتمه داد.

وی عنوان کرد: تیم‌های قمی آتلیه طهران و هیئت فوتبال قم در مرحله گروهی این مسابقات توانستند با کسب رتبه‌های اول و دوم بالاتر از سایر حریفان به مرحله پایانی برسند اما از قهرمانی دور ماندند. این در حالی است که این دو تیم در دیدار رودررو در مشهد به تساوی یک بر یک رسیدند و در روز دوم آتلیه طهران قم شهروند ساری را شکست داد و هیئت فوتبال قم برابر موعود مشهد مساوی کرد.



دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: در ترکیب تیم‌های قمی حاضر در لیگ برتر امید حتی یک بازیکن غیر بومی هم حضور نداشت و فوتسال قم با تمام ظرفیت خود در لیگ امید شرکت کرد و بار دیگر غنا و ظرفیت بالای خود را به نمایش گذاشت.