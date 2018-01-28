به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که فصل را خیلی ضعیف آغاز کرد، تا مدتها آنقدر کم و سخت گل می‌زد که ضعیف ترین خط حمله لیگ برتر به نام آنها ثبت شده بود، مدتهاست خوب گل می زند و از سوی دیگر بسیار سخت و کم گل می خورد.

شاگردان شفر در ۶ دیداری که در نیم فصل دوم به میدان رفته اند، ۳ بار پیروز شده و ۳ بار هم کارشان را با نتیجه مساوی به اتمام رسانده اند. آنها در این تعداد بازی ۱۲ بار موفق به گلزنی شه اند تا آمار ۲ گل به ازای هر یک بازی را از خو به جای بگذارند و با همین آمار دارای بهترین خط حمله در نیم فصل دوم باشند.

آبی ها در تمام بازی های نیم فصل دوم تنها یکبار دروازه شان باز شده تا با این آمار بهترین خط دفاعی نیم فصل دوم را هم در اختیار داشته باشند. طبیعی است که آبی ها با تفاضل گل مثبت ۱۱ دارای بهترین تفاضل گل هم در نیم فصل دوم باشند.

شاگردان شفر با ۹ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۱۱ در جدول فرضی نیم فصل دوم بعد از ذوب آهن بهترین عملکرد را داشته و در رده دوم این جدول قرار می‌گیرند.