اجرای ۱۵ عنوان برنامه توسط کمیته کارگری ستاد دهه فجر ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا داداشی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های کمیته کارگری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین گفت: بازدید از خانواده شهدا و جانبازان کارگری ورامین، بازدید از مراکز آموزش فنی حرفه ای و صنایع تولیدی، برگزاری دوره های کوتاه مدت فنی و حرفه ای رایگان ویژه خانواده معظم شهداء در ایام الله دهه فجر و برگزاری مراسم جشن انقلاب در روز دوشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۹ الی ۱۱ توسط اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سالن همایش های شهرداری ورامین از جمله برنامه های کمیته کارگری است.

رییس اداره کار و رفاه اجتماعی ورامین افزود: برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر راهپیمایی۲۲ بهمن، ویزیت رایگان در روز راهپیمایی۲۲ بهمن، آذین بندی پایگاه ها، مراکز فنی و حرفه ای، خانه کارگر، کارخانجات، انجمن های صنفی، کانون بازنشستگان و تعاونی ها و نیز گلباران و غبار روبی مزار شهداء طبق برنامه های شهرستانی و برگزاری مراسم های جشن انقلاب اسلامی در کارخانجات ورامین نیز برای این ایام در نظر گرفته شده است.

مدیر کمیته کارگری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین تقدیر از کارگران و کارفرمایان نمونه در روز جشن انقلاب، برگزاری نمایشگاه عکس کارگری در حاشیه مراسم جشن انقلاب توسط انجمن صنفی کارگران ساختمانی، بازدید مسئولین شهرستان از واحدهای کارگری و نصب عکس و پوستر توسط تعاونی اتوبوسرانی روی شیشه ناوگان حمل ونقل عمومی را از دیگر برنامه های این کمیته در ایام دهه مبارک فجر دانست.