خبرگزاری مهر ـ گروه استانها ـ نیره شفیعی پور: ساعت از نیمه شب گذشته است، دختر جوان در حالی که نقش عصا برای پدرش را بازی میکند، وارد کلینیک میشود، ازدحام جمعیت و سرفههای پیدرپی سکوت شب را در هم شکسته است.
دختر جوان سراسیمه سراغ دکتر را میگیرد، مراجعان که آنها هم چندان حال خوشی ندارند از اضطراب او راه را باز میکنند.
کمک میکند تا پدرش روی تخت دراز بکشد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده از دکتر استمداد می طلبد، دکتر او را به آرامش دعوت میکند.
سرفهها امان مرد میانسال را گرفته و گاه از شدت سرفه، رنگش کبود میشود، این سرفهها دیگر نایی در بدنش نگذاشته و هر بار که سرفه میکند، گویی کل انرژی بدنش خارج میشود.
پزشک با چند معاینه ساده احتمال آنفلوانزا میدهد و او را برای آزمایش راهی آزمایشگاه میکند.باز هم زمستان شده و آنفلوانزا در شهر جولان میدهد و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده البته همه آنها مبتلا به آنفلوانزا نشدهاند و برخی تنها یک سرماخوردگی پیشرفته است اما نگرانی از ابتلا، همه را درگیر کرده است
تعدادی دیگر با برگههای آزمایش منتظر هستند و دستور پزشک برای بستری یکی از بیماران در بیمارستان، زمزمههایی در صف انتظار ایجاد میکند.
باز هم زمستان شده و آنفلوانزا در شهر جولان میدهد و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده البته همه آنها مبتلا به آنفلوانزا نشدهاند و برخی تنها یک سرماخوردگی پیشرفته است اما نگرانی از ابتلا، همه را درگیر کرده است.
ویروس آنفلوانزا هر چه میگذرد، تنوع بیشتری پیدا میکند و اکنون آنفلوانزای H۱N۱، H۳N۲ و آنفلوانزای نوع B بیش از دیگر انواع آنفلوانزا در بین مردم یزد شیوع پیدا کرده است.
سالمندان و کودکان و زنان باردار بیش از بقیه در معرض خطر ابتلا هستند اما آنها که بیماریهای مزمن دارند و سیستم ایمنی بدن آنها کاهش یافته هم باید مراقب باشند زیرا این ویروسها خیلی سریع آنها را مبتلا میکند.
این نگرانی در بین مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز به خوبی مشاهده میشود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درباره این ویروس به خبرنگار مهر گفت: هر سال در شش ماه دوم سال در اغلب شهرها آنفلوانزا در بین مردم شیوع پیدا میکند و امسال نیز آنفلوانزاهای H۱N۱، H۳N۲ و آنفلوانزای نوع B در یزد شیوع یافتهاند.
۳۷ آزمایش آنفلوانزا از اول پاییز تا پایان دیماه مثبت شد
محمدحسن لطفی بیان کرد: امسال از اول پاییز تا پایان دیماه، آزمایش ۳۷ مورد مثبت آنفلوانزای H۱N۱، H۳N۲ و آنفلوانزای نوع B مثبت شده که بیشترین میزان مربوط به آنفلوانزای نوع H۱N۱ بوده است و این اواخر بیشتر، آمارها به سمت نوع B رفته است.
وی یادآور شد: در حال حاضر از نمونههای موجود، ۶۷ درصد مبتلایان به آنفلوانزا مبتلا به آنفلوانزای نوع B شدهاند.
رئیس مرکز بهداشت یزد با بیان اینکه در بهمنماه نیز گرفتار این بیماری خواهیم بود، تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مرگ و میری به دلیل بروز این بیماری در استان یزد گزارش نشده است.
اغلب افرادی که آزمایش آنها مثبت شده بالای ۶۵ سال سن دارند
لطفی خاطرنشان کرد: افرادی که نقصی در سیستم ایمنی بدن آنها وجود داشته باشد بیشتر دچار این بیماری میشوند به نحوی که اغلب افراد مبتلایی که آزمایش آنها مثبت شده است، بالای ۶۵ سال سن دارند.
وی ادامه داد: همچنین افرادی که مبتلا به بیماریهایی نظیر دیابت، قلبی و عروقی، کلیوی و ... هستند نیز بیش از سایر گروههای جامعه مبتلا به این بیماری میشوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه در زمینه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیز هیچ مورد مثبت انسانی مشاهده نشده است، افزود: برخی کانونهای حیوانی مشاهده شده که دامپزشکی استان به خوبی در این زمینه وارد عمل شده و در حال مهار این بیماری است.
شناسایی ۱۱ کانون آنفلوانزای فوق حاد پزندگان در یزد
لطفی تعداد کانونهای شناسایی شده در زمینه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان یزد را ۱۱ کانون اعلام کرد و بیان داشت: تیمهای معدوم سازی دامپزشکی وارد عمل شدهاند و این بیماری نیز تقریبا تحت کنترل درآمده است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع تختهای بیمارستانی برای خدمترسانی به بیماران مبتلا به انواع آنفلوانزا آماده است.
یزد شرایط نسبتا بهتری نسبت به سایر استانها در زمینه مهار آنفلوانزا دارد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد: در مجموع شرایط خوبی داریم و مردم نگران نباشند اما لازم است نکات بهداشتی که در این زمینه توصیه شده را به خوبی رعایت کنند.
آنفلوانزای H۱N۱ یک بیماری بسیار مسری است و یکی از چندین ویروس آنفولانزا است.
انتقال ویروسهای آنفلوانزای H۱N۱ به انسان غیرمعمول است با این حال، ویروس آنفلوانزای H۱N۱ میتواند از طریق تماس با محیط های آلوده با ویروسها به انسان منتقل شود.
شروع آنفلوانزا با مشکلات تنفسی و تب شدید در هفت روز
شروع بیماری با مشکلات تنفسی و تب شدید طی هفت روز است بنابراین باید از تماس نزدیک با فردی که به این نوع آنفولانزا مبتلا شده، اجتناب کرد.
انواع آنفلوانزا به ویژه انواعی که اکنون در استان یزد شیوع یافته است، علائمی دارد که بخشی از آنها در گفتگوی خبرنگار مهر با یکی از متخصصان بیماریهای عفونی یزد مطرح شده است.
دکتر محمدرضا شریفی در این زمینه اظهار داشت: ویروس آنفولانزا خود به سه تیپ A و B و C تقسیم میشود که نوع A همان عامل آنفلوانزای فصلی است.
قطرات نفسی، راه انتقال بیماری
وی راه اصلی انتقال این بیماری را از طریق قطرات تنفسی دانست و بیان کرد: بیماران قلبی، ریوی مزمن، زنان حامله و کودکان زیر شش سال همچنین افرادی که دارای نقص ایمنی در بدن خود هستند، بیش از سایرین در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.
شریفی ادامه داد: همه افراد در گروههای یاد شده باید باید واکسن آنفلوانزا دریافت کنند که البته زمان دریافت این واکسن بسیار حائز اهمیت است و لازم است واکسیناسیون در اوایل پاییز یا اواخر زمستان انجام شود تا اثرگذاری مثبتی داشته باشد.
وی همچنین تاکید کرد: تمام خانمهای حامله باید حتما یکبار در طول زمان حاملگی، واکسین آنفلوانزا تزریق کنند.
واکسنهای موجود در بازار توسط سازمان بهداشت جهانی تایید شده است
این متخصص بیماریهای عفونی عنوان کرد: واکسنهای موجود توسط سازمان بهداشت جهانی تأیید شده و مطمئن هستند بنابراین نگرانی از این بابت وجود ندارد.
شریفی با اشاره به برخی علائم این بیماری بیان کرد: تمام موارد آنفلوانزا باید به پزشک مراجعه کنند تا درمان آنها به طور کامل و قطعی انجام شود.
وی علائم آنفلوانزا را تب بیشتر از چهار روز، سرفه شدید، تنگی نفس، درد جلوی سینه، اختلال هوشیاری، سردرد شدید و طولانی و ضعف شدید عضلانی اعلام کرد و افزود: افرادی که این علائم را در خود مشاهده کردند، باید به سرعت به پزشک مراجعه کنند.وی علائم آنفلوانزا را تب بیشتر از چهار روز، سرفه شدید، تنگی نفس، درد جلوی سینه، اختلال هوشیاری، سردرد شدید و طولانی و ضعف شدید عضلانی اعلام کرد و افزود: افرادی که این علائم را در خود مشاهده کردند، باید به سرعت به پزشک مراجعه کنند
شریفی ادامه داد: درمان این نوع از آنفلوانزا به طور خاصی هدایت شده و شامل بستری شدن و استراحت مطلق، افزایش میزان مصرف مایعات، داروهای ضد سرفه، داروهای ضد تب و ضد درد مانند استامینوفن، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی است که باید حتما توسط پزشک تجویز شود.
اما این بیماری مانند بسیاری دیگر از بیماریها حتما راههای کنترل و پیشگیری نیز دارند، بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به آنفلوانزای H۱N۱ این است که واکسن آنفلوانزا دریافت کنید.
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها توصیه میکنند که هر فردی بهتر است شش ماه یکبار، واکسن آنفلوانزا دریافت کند.
اما موارد دیگر پیشگیری از این بیماری نیز رعایت اصول بهداشت فردی است مثلا هنگام سرفه کردن، جلوی بینی و دهان خود را بگیرید و پس از سرفه یا عطسه، دستهای آلوده خود را به جایی نزنید و دستمالهای مورد استفاده را در سطل زباله قرار دهید.
دستها را اغلب با صابون و آب بشویید و یا از ضدعفونی کنندههای الکلی مخصوص دست استفاده کنید و چشمها، بینی یا دهان را کاملا شستوشو دهید.
از نزدیک شدن به افراد مبتلا به این بیماری اجتناب کنید و اگر در حال مسافرت یا در میان گروههای بزرگی از مردم هستید، از ماسک استفاده کنید.
در مورد استفاده از لوازم شخصی، مانند لوازم آرایش، وسایل آشپزخانه، ورزشی و تجهیزات اداری نیز باید دقت کافی داشته باشید.
اگر فردی به هر دلیلی به این بیماری مبتلا شد، بهتر است در منزل استراحت کرده و از حضور در اماکن عمومی و شلوغ پرهیز کند تا خطر سرایت بیماری را افزایش ندهد و حداقل ۲۴ ساعت بعد از کاهش تب در منزل بماند و استراحت کند.
حکایت کلینیکهای شلوغ و بیماران بدحال و همراهان مضطرب، حکایتی است که پاییز و زمستان هر سال تکرار میشود و مراقبتهای فردی و تقویت سیستم ایمنی بدن، بهترین راه برای مقابله با بیماریهای این فصل است.
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