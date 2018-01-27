  1. استانها
  2. اصفهان
۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:

مصدومیت ۱۲ نفر بر اثر تصادف ۴ خودرو در اصفهان

مصدومیت ۱۲ نفر بر اثر تصادف ۴ خودرو در اصفهان

اصفهان - مدیر مرکز حوادث و فوریت پزشکی اصفهان گفت: بدنبال برخورد چهار خودرو با یکدیگر ۱۲ نفر مصدوم شدند که ۸ نفر را به بیمارستان انتقال دادیم.

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر برخورد دو دستگاه پراید در مسیر داران – دو راهی نماگرد، دو واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد و یک زن و مرد به بیمارستان شهید رجایی داران انتقال یافتند.

وی بیان داشت: همچنین سه نفر شامل دو آقا و یک زن در محل حادثه توسط امدادگران به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیر مرکزحوادث و فوریت های پزشکی اصفهان اعلام کرد: بر اثر برخورد پیکان و سواری هیوندای بهارستان – جاده قلعه شور، دو واحد امدادی به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: در این حادثه شش نفر شامل سه زن و سه مرد به بیمارستان الزهرا انتقال یافتند.

راستین اضافه کرد: همچنین یک مرد در محل حادثه توسط امدادگران به صورت سرپایی اعزام شد.

کد مطلب 4211095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه