مصدومیت ۱۲ نفر بر اثر تصادف ۴ خودرو در اصفهان

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر برخورد دو دستگاه پراید در مسیر داران – دو راهی نماگرد، دو واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد و یک زن و مرد به بیمارستان شهید رجایی داران انتقال یافتند.

وی بیان داشت: همچنین سه نفر شامل دو آقا و یک زن در محل حادثه توسط امدادگران به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیر مرکزحوادث و فوریت های پزشکی اصفهان اعلام کرد: بر اثر برخورد پیکان و سواری هیوندای بهارستان – جاده قلعه شور، دو واحد امدادی به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: در این حادثه شش نفر شامل سه زن و سه مرد به بیمارستان الزهرا انتقال یافتند.

راستین اضافه کرد: همچنین یک مرد در محل حادثه توسط امدادگران به صورت سرپایی اعزام شد.