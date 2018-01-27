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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

نماینده مردم گرمسار و آردان در مجلس:

نرخ سرمایه‌گذاری در استان سمنان ۷درصد زیر میانگین کشوری است

نرخ سرمایه‌گذاری در استان سمنان ۷درصد زیر میانگین کشوری است

گرمسار - نماینده مردم گرمسار و آردان در مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی نرخ سرمایه‌گذاری در کشور ۳۸ درصد است که این میزان در استان با هفت درصد کاهش تنها ۳۱درصد برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب در حاشیه بازدید پیش از ظهر شنبه استاندار سمنان از منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ضمن انتقاد از پائین بودن نرخ مشارکت در سرمایه‌گذاری استان، تأکید کرد: این میزان در سال جاری ۳۱درصد برآورد شده حال‌آنکه نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به‌طور متوسط ۳۸ درصد است و ما همچنان از میانگین کشوری فاصله‌داریم.

وی افزود: باید تلاش شود تا این فاصله جبران و حتی با تلاش‌های بیشتر به سطح مطلوبی نسبت به استان‌های هم‌جوار سمنان، ارتقا یابد.

عضو خانه ملت گفت: نرخ مشارکت یکی از فاکتورهایی است که می‌تواند باعث ایجاد رونق به‌خصوص در حوزه تولید شود و ما تأکید ویژه‌ای برافزایش آن داریم.

کاتب بابیان اینکه مشارکت مردمی، فعال‌سازی بخش خصوص و جذب سرمایه‌گذار می‌تواند کمبود اعتبارات پروژه‌ها را برطرف کند، بیان داشت: از مسئولان استان می‌خواهیم تا نسبت به تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در منطقه اقتصادی گرمسار نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

وی افزود: دلیل آنکه با توجه به میانگین مشارکت سرمایه‌گذاری پایین‌تر از نرم کشوری هستیم این است که ثبات اقتصادی قابل قبولی در استان وجود ندارد و این امر نیازمند نگاه جدی مسئولان است.

نماینده گرمسار و آردان در مجلس گفت: یکی از نکاتی که می‌تواند طرح‌های قابل مشارکت در استان سمنان را بهبود ببخشد، آمایش سرزمینی و نگاه به ظرفیت‌های هر شهرستان است چراکه ما معتقد هستیم کشور و استان بدون آمایش سرزمین اداره نخواهد شد.

کاتب در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه در سال ۹۷ دولت و مجلس مصمم هستند که بحث اشتغال زایی را با حمایت بانکها به انجام برسانند، تاکید کرد: ۵۶هزار میلیارد تومان از منابع صندوق ملی توسعه برای تسهیلات ارزان قیمت و ایجاد اشتغال صرف خواهد شد.

کد مطلب 4211098

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