سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف طی ساعات اخیر در نقاط مختلف استان همدان عنوان کرد:‌ در حال حاضر بارش در جاده‌های استان گزارش شده است.

جانشین رئیس پلیس راه استان همدان گفت: با توجه به بارش برف، تمام محورهای مواصلاتی استان همدان لغزنده است.

سرهنگ اسماعیلی با بیان اینکه هم اکنون در ارتفاعات به ویژه گردنه اسدآباد، آوج و آورزمان پدیده مه‌گرفتگی وجود دارد، از رانندگان خواست برای عبور از این محورها از مه شکن استفاده و با نور پایین رانندگی کنند.

وی با تاکید براینکه رانندگان با خود تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و قبل از سفر حتما بررسی خودرو را مدنظر داشته باشند، گفت: در صورت ضرورت سفر با خودروی شخصی درخواست می شود ابتدا از وضعیت راهها مطلع شده و سپس با همراه داشتن زنجیر چرخ و لباس گرم، غذا به میزان لازم در جاده ها با احتیاط کامل حرکت کنند.