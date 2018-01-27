به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند ظهر شنبه در نشست ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان بوشهر با تبریک چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و قدردانی از تلاش دست اندرکاران ستاد دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: شهدای والامقام برای استقرار نظام جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب جان خود را فدا کردند و حفظ و پایداری از این موهبت الهی بر عهده ملت ایران است.



وی با تاکید بر تقویت و اتحاد آحاد جامعه افزود: آنچه دشمنان درصدد استفاده از آن هستند فراهم شدن روزنه تفرقه و اختلاف است چراکه آنها می‌دانند تنها از این طریق می‌توانند به اهداف خود دست یابند که لازم است اتحاد در جامعه بیش از پیش تقویت و مستحکم‌تر شود.



گراوند با بیان اینکه دشمنان از تفرقه در جامعه برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کنند تاکید کرد: باید بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت کنیم تا دشمن نتواند به ترفندهای خود جامه عمل بپوشاند.



وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در جشن‌های ایام الله دهه فجر خاطر نشان کرد: برنامه‌ها و جشن‌های دهه فجر باید با رویکرد و ظرفیت‌های مردمی مانند کانون‌های مساجد، اصناف و دیگر عرصه‌ها برگزار شود.



گراوند با اشاره به اینکه دشمنان برای ضربه زدن به کشور از هرگونه فرصتی بهره میدبرند گفت: با درایت و بصیرت و حفظ وحدت و یکپارچگی و مشارکت همگانی بایداز ظرفیت اقشار جامعه برای اجرای باشکوه برنامه ها بهره برده شود.



استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در اجرای برنامه‌های ایام الله دهه فجر تصریح کرد: در برگزاری برنامه‌های ایام دهه فجر انقلاب اسلامی از ریخت و پاش‌ها و اسراف و زیاده‌روی جلوگیری شود.



وی با تاکید بر توجه به امیدآفرینی در برنامه‌های ایام الله دهه فجر بیان کرد: دشمنان در پی ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه برای تحقق اهداف خود هستند که دهه فجر فرصت مهمی برای تبیین اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها با رویکرد امیدآفرینی است که باید کارهای مهم در این ایام به سمع و نظر مردم رسانده شود.



گراوند با بیان اینکه بخشی از برنامه‌های دهه فجر در ایام فاطیمه برگزار می‌شود تاکید کرد: حفظ حرمت ایام فاطیمه در این ایام مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌های شاد فرهنگی پس از ایام فاطیمه اجرا شود.



استاندار از افتتاح پروژه‌های عمرانی در این ایام خبرداد و گفت: در ایام دهه فجر به ارزش بیش از ۳۸۵ میلیارد تومان طرح و پروژه در استان بوشهر با حضور مقامات استانی و ملی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.