کسب مدال برنز مسابقات بین المللی تختی توسط فرنگی کار قمی

محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی اکبر حیدری یکی از سه نماینده استان قم در سی و هشتمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی با کسب مدال برنز وزن ۹۷ کیلوگرم تنها مدال کشورمان را در این وزن برای تیم ملی کشور به ارمغان آورد.



وی افزود: سی و هشتمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی که در زمره سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی محسوب می‌شود، روزهای ۵ و ۶ بهمن ماه در بندر ماهشهر استان خوزستان برگزار شد که استان قم در این پیکارها دارای سه نماینده بود.



رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: در وزن ۹۷ کیلوگرم علی اکبرحیدری فرنگی کار قم در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه یک بر یک مقابل جنگ ایلدیم از ترکیه شکست خورد و با راه یابی این فرنگی کار ترکیه‌ای به دیدار فینال حیدری راهی مرحله شانس مجدد شد.



وزیری بیان داشت: علی اکبر حیدری در مرحله شانس مجدد به مصاف امیر حسین حسینی رفت که با نتیجه ۱ بر ۱ پیروز میدان شد که با این احتساب به دیدار رده بندی رفت تا در مقابل فرنگی کاری از کشور رومانی قرار بگیرد. حیدری برای تصاحب مدال برنز این دوره از رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل دورین کنستانتین پیروان از رومانی با نتیجه ۱ بر ۱ پیروز شد و گردن آویز برنز را تصاحب کرد.



وی عنوان کرد: مهدی علیزاده پورنیا مربی کشتی فرنگی استان قم به عنوان مربی تیم ملی، مهدی ابراهیمی و علی اکبر حیدری دو فرنگی کار استان قم ورزشکارانی بودند که با دوبنده تیم ملی به دیدار رقبای خود در این پیکارها رفتند که نتیجه آن کسب یک مدال برنز بود.



رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: مهدی ابراهیمی دیگر کشتی گیر قمی در وزن ۸۲ کیلوگرم با قبول شکست مقابل کیوان رضایی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب شد و با باخت رضایی در دورهای بعدی این رقابت‌ها ابراهیمی نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.