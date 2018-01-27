۲۵۰برنامه همزمان با دهه فجر در زادگاه امام راحل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر خمین اظهار کرد: لازمه تداوم انقلاب اسلامی وحدت و انسجام مردم و مسئولان نظام است و اجرای برنامه های دهه فجر باید این انسجام را تقویت کند.

فرماندار خمین بیان کرد: دهه فجر امسال از حساسیت ملی برخوردار است و باید برنامه های این ایام با رویکرد مردم محور متفاوت و باشکوهتر از سال های قبل برگزار شود.

ساداتی تاکید کرد: با توجه به همزمان بودن ایام فاطمیه با دهه فجر امسال و دور دوم هفته فرهنگی خمین، لازم است اجرای برنامه های این ایام با رویکرد ترویج فرهنگ فاطمی برگزار شود و دستگاه های اجرایی با تبیین ویژگی های شخصیتی این بانوی بزرگ اسلام الگوپذیری نسل جوان از آن حضرت را مدنظر قرار دهند.

فرماندار خمین با اشاره به اینکه در پیروزی انقلاب اسلامی همه اقشار سهیم و شهدا در خط مقدم این پیروزی بودند، ادامه داد: تکریم خانواده شهدا باید از ارکان اصلی اجرای برنامه های دهه فجر باشد.

ساداتی خاطر نشان کرد: همزمان با ۱۲بهمن ماه مصادف با سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به میهن، اجرای ویژه برنامه های دهه فجر از شهرستان خمین و با نواختن زنگ انقلاب در بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) آغاز می شود.

وی عنوان کرد: در اولین روز از دهه مبارک فجر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، بیت قدیمی حضرت امام خمینی(ره) در این شهرستان گلباران می شود.

فرماندار خمین افزود: گلباران قبور شهدا، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری شورای اداری استان و شهرستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، استاندار، مدیران اجرایی و افتتاح پروژه های عمرانی از دیگر برنامه های اولین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان خمین است.

ساداتی تصریح کرد: اجرای برنامه های دهه فجر در خمین هر ساله به صورت خودجوش توسط مردم انقلابی انجام شده و مردم خمین در مناسبت های مختلف نشان دادند همیشه در صحنه و پشتیبان ولایت فقیه هستند و انتظار می رود در ۲۲ بهمن امسال نیز اقشار مختلف مردم حضور فعال داشته باشند.