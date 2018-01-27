وزیر ورزش و جوانان با بیان، در دست بررسی بودن لایحه تفکیک ورزش از جوانان ، گفت: با وجود بررسی این لایحه در مجلس، فعالیت های جوانان متوقف نشده است و ساماندهی سمن ها با قوت ادامه دارد .

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در مراسم اختتامیه نخستین همایش مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان که در شیراز برگزار شد، افزود: هر هفته ۲ نشست با سازمان های مردم نهاد برگزار می کنیم و با ١٨ استان نشست مستقل در ٩ هفته داشته ایم و ایده ها و نقطه نظرات سمن ها را شنیده ایم؛ این فرصت مغتنمی برای مطلع شدن بی واسطه از پیشنهاد و نظرات جوانان است.

وی اضافه کرد: معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با یک انرژی و انگیزه خیلی زیادی کار جوانان را دنبال می کند و این نشست های با سمن ها را به صورت مستمر ادامه خواهیم داد و مرحله به مرحله به سمت و سوی ساماندهی جوانان می رویم.

وزیر ورزش و جوانان خطاب به جوانان حاضر در همایش گفت: دولت و معاونت جوانان حامی شما هستند و این گفتگوی بین نسلی باید رشد و توسعه یابد.

سلطانی فر با بیان اینکه آینده ایران روشن است، تاکید کرد: با وجود همه محدودیت ها، موانع و سختی ها، شاخص ها رو به گسترش و بهبود است و مشاوران امور توسعه در دنیا گزارشی ۲ سال قبل از ظرفیت های اقتصادی ایران ارایه و پیش بینی کردند که هزار میلیارد دلار ظرفیت ارزش افزوده در تولید ناخالص ملی دارد و می تواند ٩ میلیون شغل برای جوانان ایجاد کند.

سلطانی فر اظهارکرد: اگرچه دولت برای تفکیک بخش جوانان از ورزش لایحه ای تقدیم مجلس کرده است و ما هم رایزنی های لازم را انجام می دهیم، اما با این وجود هیچ وقت متوقف نشدیم و با همان شدت و قوت بحث ساماندهی سمن ها را در کشور و همچنین گسترش خانه های جوان را در استان ها و شهرها ادامه می دهیم.

وی ادامه داد: با همان قوت و قدرت و سمت و سویی که دولت داشت، سقف وام ازدواج که سه میلیون بود در ابتدای سال ٩٥ به ١٠ و امروز به ١٥ میلیون رسیده است.

به گفته وزیر ورزش و جوانان، وام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ٢٥٠٠ میلیارد تومان به ٩٧٠٠ میلیارد تومان در سال ٩٥ افزایش یافت و در پایان سال ٩٦ به سقف ١٢ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

سلطانی فر خاطرنشان کرد: دفاتر مشاوره ازدواج درحال توسعه یافتن است و شما هم در این راستا نزدیکترین و مؤثرین همکاران ما در دولت هستید.