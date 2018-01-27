بهره برداری از ۷۹۳ پروژه با ۸۱۰ میلیارد تومان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانداران بهشهر افزود: در دولت تدبیر و امید شاهد رشد قابل توجهی در عمران و آبادانی بودیم و این سازندگی ها همچنان ادامه دارد و همه تلاش ما برای خدمات رسانی مناسب به مردم است و در این بخش با تمام توان براساس هدف گزاری ها حرکت میکنیم.

یونسی با تبریک به مناسبت در پیش بودن دهه فجر گفت: انقلاب ما برگرفته از آرمانهای بلند امام راحل و خواست مردم و حقیقت طلبی آنان بود و اکنون در اوج اقتدار است و امروز جامعه تشنه مهربانی پیامبر رحمت و عدالت امام علی(ع) و جهاد شهدای کربلاست و همدلی و وحدت و در مسیر ولایت بودن مهمترین رمز موفقیت ماست.

وی با تاکید بر وحدت و اتحاد گفت: هیچ جامعه ای با اختلاف به پیروزی نمی رسد و اختلاف سم کشنده جامعه است که باید با دوری از آن برای توسعه و تعالی گام برداریم.

معاون استاندارمازندران یادآور شد: مردم ما مردم حقیقت طلب و ارزشمندی هستند که در پای این انقلاب همواره ایستاده اند و حضور ۹۱درصدی مردم مازندران در پای صندوق های رای در انتخابات اخیر بیانگر توجه به ارزش ها و نظام است.

یونسی با اشاره به ظرفیتهای مختلف تاریخی و طبیعی افزود: شهرستان بهشهر از جنبه های مختلف دارای ارزش و ظرفیت های مهمی است و امروز این مراسم تکریم از فردی است که برای توسعه شهر با تمام توان ایستاد و تلاش فراوان انجام داد.

وی گفت: برای ادامه این راه و توسعه شهرستان باید تلاش همه جانبه انجام شود و وحدت در همه حوزه ها مورد توجه جدی همگان باشد.

وی با بیان اینکه عمر مسئولیت کوتاه است، گفت: همه باید از این پست ها جدا شویم و آنچه برای ما ماندگار است خدمت در زمان تصدی است و لذا باید کارکردهای خود را به درستی انجام دهیم که اعمال ما مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

در این مراسم با تکریم از سید خالق سجادی فرماندار سابق بهشهر، هادی خنجری با حکم استاندار مازندران بعنوان سرپرست شهرستان بهشهر معرفی شد.