به گزارش خبرنگار مهر، وحید حیاتی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام از طلاب برای تحصیل در دانشکده دین و رسانه ابتدای بهمن شروع شده و تا ۱۵ بهمن‌ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: افراد علاقمند می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی qomirib.ac.ir مراجعه کنند و ضمن اطلاع از مدارک و شرایط مورد نظر، ثبت نام کنند.

مدیر آموزش دانشکده دین و رسانه با بیان اینکه پذیرش دانش پژوهان در ۳ رشته علوم ارتباطات اجتماعی، تولیدات سیما و ادبیات نمایشی خواهد بود، اضافه کرد: آزمون ورودی ۱۳ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: طلاب در صورت موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه از مهرماه ۹۷ پذیرش و مشغول تحصیل می‌شوند.

حیاتی با بیان اینکه هم اکنون دانشکده ۱۵۰ دانش پژوه دارد، گفت: ظرفیت پذیرش ما برای سه رشته بیان شده، ۳۰ طلبه است که باید سطح دو حوزه را خوانده باشند.