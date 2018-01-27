به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار محمد قنبری اظهار داشت: ماموران انتظامی استان در راستای مقابله با قاچاق موادمخدر و برخورد با سوداگران مرگ، با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر محورهای مواصلاتی استان در ۱۰ ماهه سال جاری موفق به انهدام ۹۶ باند قاچاق موادمخدر و هلاکت ۲۱ شرور مسلح شدند.

وی با اشاره به کشف ۱۰۴ تن و ۱۰۵ کیلوگرم انواع موادمخدر در این مدت بیان داشت: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۵ هزار و ۵۳ نفر قاچاقچی دستگیر، ۱۲۷ قبضه اسلحه جنگی به همراه مهمات مربوطه کشف و ۷۱۲ دستگاه خودرو و ۱۰۹دستگاه موتورسیکلت در این راستا نیز توقیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش کشفیات داشته ایم.

وی با اشاره به اجرای طرح های انتظامی در استان تصریح کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با مخلان نظم و امنیت با شناسایی مکان ها، هزار و ۸۱۰ خرده فروش موادمخدر دستگیر و ۷ هزار و ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر نیز از سراسر استان جمع آوری و به کمپ های ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با قاچاق موادمخدر ۴ هزار و ۳۳۱ عملیات پلیسی طی۱۰ ماهه انجام شد، خاطر نشان کرد: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.