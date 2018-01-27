ضرب و شتم داور در لیگ فوتبال کرمانشاه/ برخورد انضباطی با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی عجیب و نادر، داور مسابقه تیم های فوتبال جوانرود و پاوه در لیگ استانی کرمانشاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

تیم های هانه گرمله پاوه و منتخب جوانرود عصر پنجشنبه گذشته به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت با ضرب و شتم داور از سوی بازیکنان تیم جوانرود نیمه کاره باقی ماند.

این مسابقه با نتیجه " ۲ بر یک" به سود تیم پاوه ای در جریان بود که بازیکنان تیم جوانرود در چند صحنه به شدت به تصمیمات داوری اعتراض داشتند.

در یکی از این صحنه ها، کاپیتان تیم جوانرود به سمت داور حمله ور و چند ضربه مشت به وی می زند.

در ادامه ناگهان یکی از تماشاگران که ظاهرا با کاپیتان تیم جوانرود نسبت خویشاوندی دارد به داخل زمین رفته و از پشت لگدی به داور مسابقه می زند.

با شدت پیدا کردن درگیری، افراد کنار زمین و مسئولان برگزاری مسابقه به سختی داور را از دست بازیکنان جوانرود نجات داده و وی را به خارج از زمین هدایت می کنند.

برخورد شدید با متخلفان و ارجاع پرونده به کمیته انضباطی

علیرضا محبی زنگنه، رئیس هیات فوتبال استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید مطلب فوق گفت: موضوع ضرب و شتم داور مسابقه در کمیته انضباطی به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: قطعا کمیته انضباطی به صورت دقیق همه موارد را بررسی و با تیم و افراد خاطی طبق قانون برخورد خواهد کرد.

این مسئول ادامه داد: چنین رفتاری در زمین ورزشی قابل توجیه و پذیرفتنی نیست چرا که کاملا با روح جوانمردی در تضاد است.

محبی زنگنه افزود: کمیته انضباطی به صورت ویژه به این قضیه خواهد پرداخت و نتیجه نیز در اسرع وقت پس از بررسی کامل به اطلاع عموم می رسد.