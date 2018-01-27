به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان سمنان، سعید الهی پناه در نشستی با موضوع حفظ منابع طبیعی، بیان کرد: نظر به اهمیت پوشش گیاهی در حفظ منابع پایه شامل آب و خاک و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و در راستای فراهم کردن بستر مناسب برای تجدید حیات گیاهان مرتعی و با هدف جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه‌های طبیعی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در مراتع ییلاقی استان به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: در راستای اجرای این پروژه، به تمامی دامداران و بهره برداران ذی حق مراتع اعلام می شود از ورود زود هنگام احشام و دام و همچنین دام مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده در پروانه چرای تمدید شده و یا مندرج در طرح های مرتعداری خودداری کنند.

حق چرا از دامداران دریافت می شود

رییس امور مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اضافه کرد: در راستای آئین نامه اجرای بند ۵ الحاقی ماده ۸۴قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ۹ ماه ابتدایی سال جاری۳۶ میلیون و ۵۰۷هزار و ۶۴۰ ریال حق علفچر (چرای دام) در استان دریافت که ۷۰ درصد از این برای مبلغ احیا و وتوسعه مراتع استان هزینه می شود.

الهی پناه گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به چرای دام در مراتع، متخلف یا متخلفان طبق مقررات به مراجع قضائی معرفی و پروانه بهره‌ برداری آنان باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود.

وی خاطر نشان کرد: شماره تلفن امداد جنگل و مرتع به شماره ۱۵۰۴ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در ارتباط با چرای غیر مجاز دام و برخورد قانونی با متخلفان و همچنین آتش سوزی های احتمالی در جنگل ها و مراتع است

اراضی ملی در اختیار نیروهای مسلح سمنان تعیین تکلیف شد

رئیس اداره استعدادیابی و بهره برداری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز گفت: باهدف تسریع در انجام فرآیند مستندسازی و تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی در اختیار نیروهای مسلح تاکنون جلسات متعددی تشکیل شده است.

محمد خالصی بیان کرد: در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به منظور تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی در اختیار و مورد نیاز نیروهای مسلح، تفاهم نامه ای بین ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور منعقد شده که در خصوص چگونگی اقدام و اجرای تفاهم نامه تاکنون جلسات متعددی با نمایندگان نیروهای مسلح برگزار شده است.

وی افزود: با تشکیل کارگروهی موضوعات مرتبط، به ریز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته که تا پایان شش ماهه سال جاری مقدار ۳۲هزار و ۴۶۵ هکتار از اراضی در اختیار نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده است.

رئیس اداره استعدادیابی و بهره برداری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از تشکیل جلسه هماهنگی باحضور مدیران ستادی و شهرستانی این اداره کل خبر داد و تصریح کرد: در این جلسه ضمن تشریح فرآیند موثر در شیوه نامه اجرائی و با تاکید بر اهمیت ساماندهی و تعیین تکلیف پرونده های سنواتی در قالب توافق نامه تنظیمی، مقرر شد با توجه به فرازها و ضوابط قانونی اقدامات لازم صورت پذیرد و گزارش عملکرد ماهانه به مراجع ذیربط اعلام شود.