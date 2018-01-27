نماز می تواند تمام شئونات زندگی انسان را اصلاح کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز شنبه در نشست بررسی اقامه نماز در مدارس اظهار داشت: در نماز همه نیازهای انسان از جمله عبادت، نظم، وظیفه شناسی و ... وجود دارد و کسی که نماز را به طور کامل در زندگی خود پیاده کند واقعا موفق و سعادتمند خواهد شد.

وی افزود: سیاست های نظام و رهبری رونق بخشی به نماز در جامعه است و باید همه مسئولانی که در این نظام فعالیت می کنند این امر را مد نظر داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: نماز در مدارس بسیار مهم است چرا که در سنین مدرسه گیرایی بالایی وجود دارد و حتی اگر خانواده های آنها اهمیت ندهند روزی اثر خود را بر دانش آموزان خواهد گذاشت.