  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد:

نماز می تواند تمام شئونات زندگی انسان را اصلاح کند

نماز می تواند تمام شئونات زندگی انسان را اصلاح کند

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: در نماز همه چیز وجود دارد و این توانایی را دارد که تمام شئونات زندگی انسان را اصلاح کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز شنبه در نشست  بررسی اقامه نماز در مدارس اظهار داشت: در نماز همه  نیازهای انسان از جمله عبادت، نظم، وظیفه شناسی و ... وجود دارد و کسی که نماز را به طور کامل در زندگی خود پیاده کند واقعا موفق و سعادتمند خواهد شد.

وی  افزود: سیاست های نظام و رهبری رونق بخشی به نماز در جامعه است و باید همه مسئولانی که در این نظام فعالیت می کنند این امر را مد نظر داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه  تاکید کرد: نماز در مدارس بسیار مهم است چرا که در سنین مدرسه گیرایی بالایی وجود دارد و حتی اگر خانواده های آنها  اهمیت ندهند  روزی اثر خود را بر دانش آموزان خواهد گذاشت.

کد مطلب 4211217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه