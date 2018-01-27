علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی آسمان استان سیستان و بلوچستان درحال حاضر قسمتی ابری است.

وی با اشاره به اینکه تا اواسط وقت سه شنبه در سطح استان افزایش متناوب ابر انتظار می رود، افزود: طی این مدت شرایط برای بارش های ناچیزو پراکنده ابتدا در نیمه شمالی و سپس نواحی مرکزی سیستان و بلوچستان فراهم است.

وی ادامه داد: روز دوشنبه به احتمال زیاد نواحی جنوب شرق و ارتفاعات جنوبی استان سیستان و بلوچستان هم بارش های پراکنده را تجربه می کنند که در ارتفاعات سردسیر احتمال بارش خفیف برف وجود دارد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: همچنین طی روزهای یکشنبه وردوشنبه در اکثر نقاط استان وزش باد شدید همراه با گردوخاک موجب کاهش دید و کاهش کیفیت هوا می شود.

وی با اشاره به اینکه جهت وزش باد در شمال استان ازسمت شمال غرب و در نواحی مرکزی و جنوبی از سمت جنوب غرب است، بیان داشت: با نفوذ توده هوای سرد از اواخر وقت یکشنبه در نواحی مرکزی استان سیستان و بلوچستان هم به تدریج جهت باد از سمت شمال پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: از همین رو از روز یکشنبه در شمال و از روز دوشنبه در سایر نقاط استان سیستان و بلوچستان دمای هوا حدود ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می یابد که در نیمه شمالی و جنوب شرق استان یخبندان شبانه تشدید می شود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه دریای عمان تا اواسط وقت دوشنبه نسبتا آرام است، ادامه داد: اما از بعدازظهر دوشنبه تا روز چهارشنبه در سواحل جنوبی استان وزش باد داریم و دریای عمان مواج پیش بینی می شود.