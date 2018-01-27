به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، ظهر شنبه، در مراسم تجلیل از پرستاران اظهار کرد: امروز جامعه پرستاری علی رغم اینکه با معوقاتی مواجه هستند اما به اصول پایبند هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان گفت: طبق استانداردهای اعلام‌شده هر یک از پرستاران باید ۱.۷ درصد بیماران را پوشش دهند اما در حال حاضر هر یک از پرستاران ما پنج بیمار را پوشش می‌دهند و مبلغی که دریافت می‌کنند بسیار ناچیز است.

وی بابیان اینکه باید به خواسته‌های افراد در چارچوب قانون توجه شود، تصریح کرد: اگر غیر از این باشد در کف خیابان رقم خواهد خورد.

طهماسبی با اشاره به اینکه سعی داریم تا بخشی از مطالبات جامعه پزشکی خصوصاً پرستاران تا پایان سال پرداخت شود، اظهار کرد: امید است در فرصت باقی‌مانده بخشی از مطالبات پرداخت شود.

وی تصریح کرد: اگر اعتمادسازی از دست برود در حوزه سلامت ناکارآمد خواهیم شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بابیان اینکه اگر امروز نتوانیم تغییرات را مدیریت کنیم فردا باید بحران را مدیریت کرد، گفت: اساس کار در حوزه بهداشت و درمان توسعه است که اگر این اتفاق رخ ندهد با مشکل مواجه می‌شویم.

وی افزود: طبق آمارهای به‌دست‌آمده اکنون کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است که استان گلستان هم از این موضوع مستثنا نیست.

طهماسبی از پرستاران خواست در جهت رفع مشکلات کارگروه جامع راهبردی در استان شکل دهند تا با همکاری دستگاه‌ها و ظرفیت‌های که در استان وجود دارد اقداماتی صورت گیرد.