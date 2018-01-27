  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۸

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد؛

۱۲ امشب آخرین مهلت ثبت نام آزمون دستیاری ۹۷/ ثبت نام ۱۰ هزار نفر

۱۲ امشب آخرین مهلت ثبت نام آزمون دستیاری ۹۷/ ثبت نام ۱۰ هزار نفر

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: مهلت ثبت نام در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ساعت ۱۲ امشب ۷ بهمن ماه ۹۶ به پایان می رسد.

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سایت سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir صورت می گیرد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند و سایر علاقمندان تا ساعت ۱۲ امشب ۷ بهمن فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

وی گفت: کارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است. حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی معتبر امکانپذیر نیست.

کد مطلب 4211242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه