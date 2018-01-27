به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله انصاریان روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی که در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: خانه مشارکت سلامت با بهره گیری از همه نهادها و اقشار جامعه تلاش می کند ضمن آگاهی بخشی به مردم زمینه پیشگیری از بیماری ها و تضمین سلامت مردم را فراهم کند.

وی اضافه کرد: با تشکیل ۱۳ کارگروه تخصصی برای تامین سلامت مردم برنامه ریزی خواهیم کرد تا به اهداف تعیین شده برسیم.

انصاریان تصریح کرد: برای تحقق چشم انداز سلامت در افق ۱۴۰۴ باید پیام سلامت محور را به زیرگروهها برسانیم و با جمع آوری مطالبات مردم آنها را به دستگاههای مرتبط منتقل کنیم.

رئیس خانه مشارکت سلامت استان قزوین بیان کرد: با کمک رسانه ها باید بتوانیم مطالبات حوزه سلامت را شناسایی کنیم و پس از انتقال به دستگاهها برای حل آن برنامه داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در مدت زمان تشکیل خانه مشارکت برنامه های متعدد و متنوعی در حوزه های فرهنگی پیش بینی شده و با برگزاری همایش، نمایشگاه، دوره های آموزشی، نشست های تخصصی، مسابقات ورزشی، برنامه های فرهنگی مانند جمع آوری زباله و پسماند در مناسبتها و ایام عاشورا و تاسوعای حسینی نسبت به نهادینه شدن موضوع سلامت اقدام شده است.

فرهنگ سازی در حوزه سلامت را جدی گرفته ایم

انصاریان گفت: با کمک رسانه های گروهی و مردم دنبال فرهنگ سازی هستیم تا با پیشگیری از بیماریها سلامت مردم را تضمین کنیم.

وی اظهارداشت: خانه مشارکت سلامت یک تشکل سیاسی نیست بلکه به عنوان بازوی دستگاههای اجرایی تلاش می کند به نهادینه شدن سلامت در جامعه کمک کند.

انصاریان از همکاری خوب دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری در اجرای برنامه های سلامت تشکر کرد و یادآورشد: مطالبات سلامت متعدد است و اگر رسانه ها همکاری بیشتری با این تشکل داشته باشند به اهداف خود دست خواهیم یافت.



وی افزود: در صورت تشکیل کارگروه رسانه در حوزه سلامت می توانیم ضمن برگزاری جشنواره رسانه در این حوزه از ظرفیت اطلاع رسانی خبرنگاران بهترین بهره را ببریم.