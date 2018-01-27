دستگیری عاملان کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردارقادر کریمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: دریافت گزارشی مبنی بر جعل اعتبارنامه یکی از شرکت های تعاونی مسکن و فروش زمین در قطعات مختلف، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با تحقیقات میدانی موفق به شناسایی خریدار و مشاور املاکی شدند که متهمان در آنجا ۲ قطعه زمین قولنامه کرده بودند و آنها را با هماهنگی مقام قضائی به پلیس آگاهی احضار کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: در بررسی اظهارات خریدار ملک مشخص شد که این فرد چند روز پیش ۲ قطعه زمین را از ۳ نفر با اعتبارنامه هایی از شرکت تعاونی تامین مسکن یکی از نهادهای دولتی به مبلغ ۱۰میلیارد ریال قولنامه و ۵ میلیارد ریال نقد خریدکرده و هیچگونه اطلاعی از جعلی بودن اعتبارنامه ها نداشته است.

وی تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با استفاده از اطلاعات بدست آمده و مستندات موجود، ۳ متهم این پرونده را شناسایی و طی عملیات های مجزا دستگیر کردند.

کریمی با اشاره به معرفی متهمان به دادسرا از شهروندان خواست قبل از انجام معاملات ملکی با استعلام از مراجع ذیربط مانع سوءاستفاده افراد فرصت طلب و کلاهبردار شوند.