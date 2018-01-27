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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

دمای هوای استان کرمانشاه از چهارشنبه افزایش می‌یابد

دمای هوای استان کرمانشاه از چهارشنبه افزایش می‌یابد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش دمای هوای استان از روز چهارشنبه خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پیش بینی وضعیت هوای استان کرمانشاه طی روزهای آینده گفت: با ورود موج اصلی سامانه بارشی، هوای استان تا پیش از ظهر فردا به تناوب همراه بارش باران و برف و در برخی نقاط با احتمال رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی افزود: بارش علاوه بر نواحی سردسیر و کوهستانی، در برخی مناطق معتدل نیز به تدریج به شکل برف ریزش خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیشینه بارش سامانه را مربوط به کنگاور، سنقر، صحنه، دالاهو، اسلام آباد، گیلانغرب  و بخش هایی از اورامانات دانست.

وی از احتمال کولاک برف در گردنه های شمالی و شرقی، یخبندان به ویژه در نواحی سردسیر و آب گرفتگی معابر عمومی به ویژه در نواحی غربی و جنوبی و احتمال رگبار محدود تگرگ عمدتاً در نواحی گرمسیری استان در نتیجه این سامانه خبر داد.

این مسئول تصریح کرد: با خروج این سامانه از ظهر فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه، دمای هوا در سطح استان بطور محسوسی کاهش خواهد یافت.

خسروی گفت: همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه احتمال تشکیل مه در برخی نقاط پیش بینی می شود و در روز سه شنبه، گذر موجی ضعیف احتمالاً سبب بارش موقت برف بویژه در نواحی شرقی استان خواهد شد.

وی ادامه داد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، در حالیکه دمای هوا به آرامی افزایش خواهد یافت، پدیده جوی قابل توجه دیگری برای سطح استان پیش بینی نمی شود.
 

کد مطلب 4211264

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