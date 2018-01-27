محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پیش بینی وضعیت هوای استان کرمانشاه طی روزهای آینده گفت: با ورود موج اصلی سامانه بارشی، هوای استان تا پیش از ظهر فردا به تناوب همراه بارش باران و برف و در برخی نقاط با احتمال رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی افزود: بارش علاوه بر نواحی سردسیر و کوهستانی، در برخی مناطق معتدل نیز به تدریج به شکل برف ریزش خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیشینه بارش سامانه را مربوط به کنگاور، سنقر، صحنه، دالاهو، اسلام آباد، گیلانغرب و بخش هایی از اورامانات دانست.

وی از احتمال کولاک برف در گردنه های شمالی و شرقی، یخبندان به ویژه در نواحی سردسیر و آب گرفتگی معابر عمومی به ویژه در نواحی غربی و جنوبی و احتمال رگبار محدود تگرگ عمدتاً در نواحی گرمسیری استان در نتیجه این سامانه خبر داد.

این مسئول تصریح کرد: با خروج این سامانه از ظهر فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه، دمای هوا در سطح استان بطور محسوسی کاهش خواهد یافت.

خسروی گفت: همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه احتمال تشکیل مه در برخی نقاط پیش بینی می شود و در روز سه شنبه، گذر موجی ضعیف احتمالاً سبب بارش موقت برف بویژه در نواحی شرقی استان خواهد شد.

وی ادامه داد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، در حالیکه دمای هوا به آرامی افزایش خواهد یافت، پدیده جوی قابل توجه دیگری برای سطح استان پیش بینی نمی شود.

