به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در هفتمین جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان استان هرمزگان، عنوان کرد: برای تهیه برنامه های مدون و منسجم جوانان باید درست بیندیشیم و از جوانان نیز بپرسیم که نیازشان و درخواستشان چیست و براساس نیاز و مشکلات جوانان تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: مشکلات حوزه جوانان در زمینه های مختلفی وجود دارد و ما باید با درایت و مدیریت لازم درصدد رفع مشکلات جوانان تلاش کنیم زیرا ما هم در این جامعه زندگی می کنیم و باید تمام توان خود را در این راستا بکار گیریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: برای اشتغال جوانان باید برنامه ریزی هدفمند انجام داد و برای تحقق این مهم باید اتاق فکر با حضور جوانان را تشکیل دهیم.

اکرمی اظهار داشت: کارآفرینان باید در خوابگاه های دانشجویی حضور یابند تا موفقیت هایشان را ارائه دهند و جلسات جوانان با نمایندگان دانشگاه ها و پارک علم و فناوری و انجمن های علمی دانشگاه ها و کارآفرینان باید تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش همه دستگاه های عضو این ستاد بتوانیم برای اشتغال، ازدواج، ورزش و تفریح جوانان برنامه ریزی هدفمندانجام دهیم، که اگراین موارد هدف گذاری شود برای جوانان کارهای اثرگذاری صورت می گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز در این نشست، اظهارداشت: تاکنون بیش از ۶۰ جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح استانی و شهرستانی در هرمزگان برگزارشده است.

غلامعلی دانشور افزود: با توجه به مصوبه پنجمین جلسه ستاد ساماندهی جوانان مبنی بر راه اندازی خانه جوانان در بندرعباس، با تلاش های صورت گرفته، خانه جوانان بندرعباس با امکانات لازم در دهه فجرمورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: تلاش داریم مسائل جوانان در زمینه اشتغال، معیشت و مسکن و سایر مسائل جوانان مورد بررسی و مرتفع شود.