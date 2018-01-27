به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در نشست پیگیری مصوبات سفر دکتر نوبخت به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه که در سالن امید استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: هیچ خانواده دارای نوزادی در مناطق زلزله زده نباید بدون کانکس و وسایل گرمایشی باشد. اگر موردی ببینم که حاکی از کوتاهی مسئولین باشد چشم پوشی نمی کنم.

وی با بیان اینکه تاکنون۳۷۰۰ مورد پول به جای کانکس در بین اهالی مناطق زلزله‌زده توزیع شده است، افزود: برخی ها پول کانکس را می‌گیرند و بعد تصاویر خود را در زیر چادر منتشر می کنند و می گویند کانکس نداریم. حساب مردم اصیل و نجیب مناطق زلزله‌زده از این افراد جداست.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: تا ۱۵ روز آینده ۲۰۰ چشمه دستشویی دیگر باید در داخل شهر سرپل ذهاب ساخته و برای استفاده مردم آماده شود.

وی خاطرنشان کرد: ۸۳ میلیارد تومان چادر در میان زلزله‌زدگان توزیع شده که از این میزان فقط یک سوم آن نصب شده است.

بازوند تاکید کرد: باید بررسی شود که چرا عده ای سعی در دلسرد کردن مردم از کشور دارند. کلیپی در فضای مجازی پخش شده که یک نفر از زلزله زدگان سرپل ذهاب مدعی شده که رب گوجه فرنگی تاریخ مصرف گذشته توسط هلال احمر به او داده شده است، در حالیکه در بسته های غذایی توزیع شده توسط هلال احمر اصلا رب گوجه فرنگی نبوده است.

وی با بیان اینکه روند توزیع اقلام و سبدهای غذایی در مناطق زلزله‌زده مطلوب است، گفت: از همه ظرفیتهای موجود استفاده می کنیم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد : در مورد جان و سلامت مردم در مناطق زلزله زده همه ما مسئولیم. دانشگاه علوم پزشکی به دوردست ترین روستاهای زلزله زده و خصوصا آن دسته از روستاها که خانه بهداشت آنها ویران شده است، باید گشت پزشکی اعزام کند.