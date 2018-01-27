به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان، فقرزدایی و رفع محرومیت را از برنامه های اصلی دولت تدبیر و امید دانست و با اشاره به ثبت نامه هزار و ۳۶۷ نفر در سامانه کارا افزود: هدف اساسی، از اعطای اعتبارات ارزان قیمت به افراد تحت پوشش، تقویت خود اشتغالی به منظور رفع فقر، توانمند سازی و پایداری این وضعیت بدون نیاز به جامعه است.

استاندار با تاکید بر این که برنامه فقرزدایی باید با جدیت دنبال شود و صرفا بعنوان یک وظیفه اداری تلقی نگردد، افزود: نظارت دقیق صورت گیرد تا اعتبارات بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ پس از پرداخت به صورت موثر در جهت تقویت اشتغال و معیشت خانواده ها صرف شود.

رئیس کارگروه تخصصی اشتغال هم چنین تخصیص اعتبارات اشتغالزایی روستایی از منابع صندوق توسعه ملی را ایجاد اشتغال مولد به منظور تثبیت جمعیت روستایی عنوان کرد و یاد آور شد: مدیران، تحقق این هدف را نصب العین قرار دهند و تیم مدیریتی خود در شهرستان ها را برای افزایش اثربخشی طرح، توانمند سازی کنند.

استاندار با تاکید بر این که هدف گذاری تسهیلات اشتغال روستایی، سهم و سرانه هر شهرستان و فرآیندها، عملکردها و آیین نامه های مرتبط با آن مشخص شده است، گفت: نظارت صحیح صورت گیرد تا پرونده ها در مسیر مشخص خود پیش برود و با غربالگری، تسهیلات به اهل آن و جامعه هدف پرداخت شود.

اسلامی، بر اعزام نیروهای کارشناسی از ادارات کل به شهرستان ها جهت تسریع در کار و توانمند سازی تیم مدیریتی شهرستان ها تاکید کرد و اظهار داشت: احکام اعضای کارگروه نظارت بر پرداخت تسهیلات صادر شده و بزودی این کارگروه در شهرستان ها فعال می شوند.

استاندار مازندران تصریح کرد: تسهیلات اشتغالزایی که دولت برای روستاها اختصاص داده، باید در مسیر واقعی آن هزینه شود.

اسلامی افزود: شاید برخی از افراد بخواهند برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت روستایی حتی فرآیند کاری خود را تغییر دهند، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که از ورود این افراد که به دنبال تسهیلات صرف بدون ایجاد اشتغال هستند، ممانعت بعمل آید.

وی اظهارداشت: دولت تسهیلات روستایی را برای فقرزادیی در این مناطق اختصاص داده و باید در این جهت نیز هزینه شود.

اصغری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه تسهیلات پیش بینی شده اشتغال روستایی و عشایری برای مازندران را ۱۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم که ۳.۹۴ درصد از سهم کل کشور است در شهرستان ها تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به متقاضیان قابل پرداخت است.

اصغری با اعلام این که تاکنون ۱۳۶۷ نفر در سامانه کارآ ثبت نام کردند افزود: از این تعداد بیشترین ثبت نام ها در حوزه کشاورزی بوده است.