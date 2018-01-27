برخی معضلات واحدهای تولیدی ربطی به تحریم ها ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شکراله حسن بیگی ظهر شنبه در مراسم معارفه «مجید صفری» به عنوان سرپرست فرمانداری دماوند طی سخنانی گفت: همه باید فرماندار جدید را برای رسیدن به اهداف خود کمک کنیم، تا بتوانیم شهرستانی پویا در این منطقه داشته و مشکلات پیش رو حل شود، مشکلات دماوند با هماهنگی و اتحاد رفع خواهد شد.

وی افزود: انقلاب اسلامی امانتی در نزد ما است، اگر انقلاب اسلامی نبود، امروز پشت این میزها افراد دیگر، با عقاید و تیپ های دیگر بودند، ما امانت دار و پاسدار خون شهدا و زحمات بزرگان ما برای پیروزی هستیم.

معاون سیاسی استاندار تهران وحدت و هم دلی موجود در شهرستان دماوند را مثال زدنی دانست و گفت: آقای صفری روش و منش آقای محمودی فرد را ادامه دهند تا روز به روز شاهد اعتلا شهرستان دماوند باشیم.

حسن بیگی گفت: فرمانداران جدید به عنوان سرپرست در استان تهران منصوب می شوند، تا مراحل اداری و قانونی طی شود و سپس حکم فرمانداری صادر خواهد شد، که حدود یک الی ۲ ماه طول خواهد کشید.

وی مسیر مدیران نظام و دولت را خدمت دانست و گفت: در موارد اقتصادی باید مسیر اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری را طی کنیم، سر لوحه همه ما در موارد اقتصادی منویات مقام معظم رهبری است، باید به نقطه ای برسیم، که تحریم ها بر کشور ما اثری نداشته باشد، جذب سرمایه گذار باید در سرلوحه امور اقتصادی در دماوند باشد، دولت بنا ندارد بنگاه اقتصادی را بیاندازد، باید دنبال سرمایه گذار برویم، باید ما مشکلات آن ها را حل کنیم.

معاون سیاسی استاندار تهران با بیان این که اگر موانع سر راه سرمایه گذاران برداشته نشود، آن ها دل سرد می شوند، گفت: پیگیری پروژه های عمرانی و نیمه کاره و نیز فعال کردن واحدهای تولیدی که به هر دلیلی تعطیل و نیمه فعال هستند، از وظایف فرماندار است، برخی معضلات کارخانجات تولیدی ربطی به تحریم های دشمن ندارد و در پی تحریم هایی است، که خود ما ایجاد کرده ایم، نباید شاهد بیکاری جوانان باشیم.

وی ادامه داد: جوانان ما ۸ سال جنگ تحمیلی را اداره کرده و یک متر از خاک کشور را به دشمن ندادند، امروز نیز می توان با کمک همین جوانان زمینه را برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی ایجاد کنیم.

حسن بیگی سیاست دولت را اعتدالی دانست و گفت: تندروی از کسی پذیرفته نیست، فرماندار دماوند، فرماندار همه، چه موافق، منتقد و یا مخالف دولت است، جلسات گفتگو احزاب، گروه های سیاسی و دلسوزان کشور آغاز شود و الفت و رفاقت ها ایجاد شود، تا کشوری بهتر بسازیم، باید کمک کنیم تا گرفتاری های عدیده سیاسی حل شود، یکی از موارد سیاسی مهم و تاثیرگذار طرح تکریم ارباب رجوع است، باید دستگاه های اجرایی در برخوردهای خود با مردم دقت بیشتری کنند،