به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری سرپرست فرمانداری بهشهر ظهر شنبه در مراسم معارفه خود در فرمانداری بهشهر افزود: تلاش برای خدمت صادقانه به مردم از وظایف مهمی است که برعهده ما نهاده شده است و در این بخش با تمام توان آماده خدمت رسانی هستیم.

وی گفت: انقلاب ما حاصل خون شهدایی است که از جان خود گذشتند تا ما در امنیت باشیم و ما وارث شهدا هستیم و باید تلاش کنیم تا فاصله ای بین مردم و نظام ایجاد نشود.

سرپرست فرمانداری بهشهر بیان داشت: اگر امروز از جایی صدایی شروع می شود؛ به دور از موج سواری انقلاب توسط دشمنان، باید دنبال کوتاهی خودمان باشیم و برای رفع نواقص گام برداریم.

خنجری گفت: خدمت صادقانه در ادامه راه شهدا متناسب با شان این مردم از وظایف مهمی است که برعهده داریم و به نوعی شان ما خدمتگزاری به مردم است.

این مسئول افزود: آمدیم تا همه در خدمت سهیم باشند و با استفاده از ظرفیت های مختلف برای اعتلای نظام گام برداشته و در دولتی که منادی خدمت است با شعار تدبیر و امید، وارد شده است خدمت صادقانه انجام دهیم.

وی با اعلام اینکه همدلی و مهربانی موجب ارائه خدمت بهتر به مردم می شود؛ گفت: ما باید تسهیلگر خدمات به مردم بوده و با توجه به ظرفیت های مختلف انسانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و گردشگری، خدنات ارائه کنیم.

خنجری، استفاده از ظرفیت بالای انسانی در شهرستان بهشهر، را راهی برای توسعه بیشتر دانست که از این ظرفیت ها با استفاده از تجارب استفاده می شود.

فرماندار سابق بهشهر هم با اشاره به خدمات مختلف ارائه سده یادآور شد: با تمام توان برای ارائه خدمت در شان مردم وارد شدیم و سعی کردیم همچون مردم بوده و خود را از مردم بدانم.

سید خالق سجادی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی، بهسازی راهها، به سرانجام رسیدن سد گلورد، توسعه روستاها و ارائه خدمات مختلف به مردم شهر و روستاها از مواردی است که در این مدت اجرایی شد.

وی گفت: برخی از شرکتها از مشکلات مختلف اقتصادی رنج می برند و تلاش شد تا گره گشایی شده و تا حد ممکن از تعدیل نیروها جلو گیری شود.

سجادی گفت: همه تلاش ما در طول این مدت خدمت با صداقت به مردم، با استفاده از تمام توان و امکانات بوده است تا رضایتمندی مردم به نظام و انقلاب افزایش یابد.

به گزارش مهر، با حضور علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، امام جمعه های شهرستان بهشهر و زاغمرز، مسوولان استانی و شهرستانی و خانواده های معظم شهدا با تکریم از خدمات بیش از دو ساله سید خالق سجادی فرماندار سابق بهشهر، هادی خنجری بعنوان سرپرست فرمانداری بهشهر معرفی شد.