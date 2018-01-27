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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

امیرعبداللهیان:

مقاومت حرف آخر را در احقاق حقوق مردم فلسطین به کرسی خواهد نشاند

مقاومت حرف آخر را در احقاق حقوق مردم فلسطین به کرسی خواهد نشاند

دستیار رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: مقاومت حرف آخر را در احقاق حقوق مردم فلسطین به کرسی خواهد نشاند، هرگز اجازه نخواهیم داد که اسراییل غاصب امنیت منطقه را به بازی گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین گفت: رژیم اسراییل جعلی و نامشروع است، اظهارات و تلاش های ترامپ برای تبدیل قدس به پایتخت رژیم صهیونیستی، بیش‌تر به خواب آشفته شبیه است.

وی ادامه داد: اسراییل، رژیم غاصبی است که از ترس مقاومت، با کشیدن حصار بتونی و دیوارهای مرتفع در اطراف این کشور جعلی و ساختگی صرفا برای برای حفظ و بقای خود تلاش می کند.

مشاور و دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل ادامه داد: علیرغم خدمت بزرگ داعش به صهیونیست ها در تضعیف و ویرانی بخش از کشورهای اسلامی، بی تردید امروز تل آویو در ضعیف ترین وضعیت خود قرار دارد.

امیر عبداللهیان تاکید کرد: آل سلمان سعودی و آمریکای ترامپ هم نمی توانند در نهایت حامی نجات بخش اسراییل باشند، مقاومت حرف آخر را در احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین به کرسی خواهد نشاند، هرگز اجازه داده نخواهد شد که اسراییل غاصب امنیت منطقه و کشورمان را به بازی گیرد.

کد مطلب 4211317

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