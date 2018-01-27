شوی جدید خانم دیپلماتی که می خواهد دیده شود!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ محمد قادری: نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد همچنان به لفاظی ها و اقدامات خود علیه ایران ادامه می دهد.

«نیکی هیلی» طی یک سال اخیر نهایت تلاش خود را در راستای مواجهه مستقیم با برجام و متقاعد ساختن دیگر اعضای دولت آمریکا مانند «رکس تیلرسون» و «جیمز متیس» برای خروج از توافق هسته ای و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام صورت داده است.

او حتی در سفری جنجالی به وین، سعی کرد «یوکیو آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را در تقابل با برجام ( با استناد به بند T ضمیمه اول توافق هسته ای ) متقاعد سازد اما در این ماموریت شکست خورد. هیلی پس از آن نیز به مانور تبلیغاتی خود علیه جمهوری اسلامی ایران و برجام ادامه داد.

محصول اقدامات نیکی هیلی اما؛ اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی ایالات متحده بود، تصمیمی که حتی برخی اعضای دولت آمریکا نیز آن را خطایی بزرگ دانسته و چنین اقدامی را مترادف با افزایش هزینه های واشنگتن در نظام بین الملل و تقابل با شرکای اروپایی آن تلقی می کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در این میان همکاری گسترده ای با «تام کاتن» سناتور افراطی جمهوریخواه داشته است.

در آخرین مرحله از تلاشهای نیکی هیلی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد ادعای وی در خصوص استفاده یمنی ها از موشک های ایرانی برای حمله به عربستان بودیم، ادعایی که او تصور می کرد دست کم با تایید و استقبال کشورهای هم پیمان آمریکا بر ضد ایران همراه شود، اما حتی نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی آمریکا نیز این ادعا را زیر سوال بردند و این شکست سخت منجر به عصبانیت خانم دیپلمات افراطی شد.

هم اکنون نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد سعی دارد شوی موشکی خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تکمیل کند تا شاید این گونه، بیشتر در فضای سیاست خارجی کشورش دیده شود، رفتاری که بر اساس آن، برخی از تحلیل گران معتقدند هیلی بی صبرانه در انتظار استعفا یا برکناری رکس تیلرسون است تا به جای وی در مسند وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا جا خوش کند.

این رفتارها البته از سوی رقبای سیاسی وی بدون واکنش نمانده و نخواهد ماند، چنانچه طی روزهای اخیر مسئله ارتباط غیر اخلاقی هیلی و دونالد ترامپ به یکی از موضوعات پر بحث در فضای افکار عمومی داخل و حتی خارج آمریکا تبدیل شده است.

این اتفاق البته در هیئت حاکمه آمریکا مسبوق به سابقه است، کما اینکه در دولت دوم «باراک اوباما» هنگامی که «جان کری» پست وزارت خارجه را به عهده داشت، رفتار و مواضع «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی رییس جمهور، به ویژه درباره جمهوری اسلامی ایران و مذاکرات هسته ای، به گونه ای بود که برخی از کارشناسان داخلی آن را با هدف نشستن بر جای کری برآورد می کردند و حتی برخی از آنها مانند «فلینت لورت» عملا رایس را وزیر خارجه اوباما و جان کری را بدون اختیار می دانستند.

نیکی هیلی اما اخیرا سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد را در این خصوص به واشنگتن دعوت کرده تا بار دیگر تلاشی را در تقویت ایران هراسی در نظام بین الملل صورت دهد. چنانچه خبرگزاری رویترز گزارش داده است، هیلی قرار است آنچه به ادعای وی قطعات موشک‌های منتقل‌شده از ایران به اعضای جنبش انصارالله یمن است را به این دیپلمات‌ها نشان دهد.

همچنین قرار است این دیپلمات ها، در ضیافت نهاری با حضور دونالد ترامپ نیز شرکت کنند. بدیهی است که نمایش آهن پاره هایی که نیکی هیلی ادعا می کند قطعات موشک ارسالی ایران به یمنی ها هستند، اساسا با کمترین منطق و عقلانیتی سازگاری ندارد، موضوعی که قبلا نیز دیپلمات های سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت نیز بر روی آن تاکید کرده اند.

به هر حال به نظر می رسد؛ نیکی هیلی احساس نیاز بسیار زیادی نسبت به دیده شدن در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی آمریکا دارد. با این حال او به صورت ناخواسته، به دیپلماتی شکست خورده و نماد پس رفت ایالات متحده در نظام بین الملل تبدیل شده است. روندی که اگر در آینده همچنان ادامه یابد، از وی سیاستمداری مغبون و غیر قابل اتکاء خواهد ساخت.