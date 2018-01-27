هشدار نسبت به افت دما و بارش برف در مناطق ساحلی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مدیریت بحران مازندران آمده است: براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان ، با تقویت سامانه سرد بارشی از روز شنبه ابتدا بارش برف در ارتفاعات استان شروع و تا عصر شنبه بارش برف بتدریج به ارتفاعات پایین تر به سمت کوهپایه ها و دامنه ها کشیده خواهد شد و در ادامه با تداوم روند افت شدید دما در استان از شنبه شب تا صبح دوشنبه در مناطق ساحلی و جلگه ای استان نیز بارش برف پیش بینی می شود، ضمناً دریای خزر نیز طی این مدت مواج و طوفانی خواهد بود.



در این اطلاعیه توصیه شده است، مصرف بهینه سوخت و انرژی بویژه مصرف گاز برای جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه گازرسانی مورد توجه قرار گیرد و پرورش دهندگان طیور و گل و گیاه نسبت به بازرسی سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع و تنظیم دمای هوای سالن ها اقدام مناسب به عمل آورند و درزگیری و حفاظت از کندوهای عسل با توجه به افت شدید دما و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی انجام شد.

همچنین باغداران نسبت به برداشت باقیمانده مرکبات اقدام کنند و رانندگان هنگام عبور از مناطق برف گیر و کوهستانی ضمن به همراه داشتن پوشاک گرم ، خوراک و تجهیزات زمستانی مانند ضد یخ و زنجیر چرخ احتیاط لازم را در زمان بارش برف و مه آلود بودن هوا و لغزندگی جاده به عمل آورند.

محدودیت در حرکت شناورهای سبک و متوسط صیادی در دریا بخصوص مناطق دور از ساحل و جلوگیری از فعالیت آن ها از دیگر توصیه های مدیریت بحران مازندران به شمار می رود و به کلیه نیروهای امدادی و خدماتی توصیه شد ضمن آماده سازی تجهیزات و ماشین آلات امدادی ، آمادگی لازم جهت هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.