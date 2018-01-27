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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

۲۵ درصد سلامت مردم در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است

۲۵ درصد سلامت مردم در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است

قزوین- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: ۲۵ درصد سلامت مردم در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و ۷۵ درصد در اختیار مردم و سایر دستگاههای اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر،محمدحسین ارداقیان روزشنبه در نشست خانه مشارکت سلامت استان با خبرنگاران که در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سال ۸۶ طرح جامع سلامت در استان اجرایی و قزوین به عنوان پایلوت مطرح شد که این موضوع امروز  سراسری شده است.

ارداقیان بیان کرد: در اجرای این طرح باید نقش همه دستگاههای اجرایی در حوزه سلامت مشخص شود و اگر هرکس به وظایف خود عمل کند به نتایج خوبی خواهیم رسید.

مدیرروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: ۲۵ درصد سلامت مردم در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و ۷۵ درصد در اختیار مردم و سایر دستگاههای اجرایی است و باید هر کس وظیفه خود را بخوبی انجام دهد تا کارها شتاب گیرد.

ارداقیان یادآورشد: اینکه پساب وارد زمین کشاورزی می شود و سلامت مردم به خطر می افتد و یا مواد غذایی آلوده است دیگر دانشگاه مقصر نیست و باید نهادهای دیگر هم ورود کنند.

خانه مشارکت سلامت در انتقال مطالبات نقش مهمی دارد

وی در ادامه گفت: خانه مشارکت با دو هدف عمده تلاش می کند تا دانش سلامت را از اهل فن گرفته و به مردم منتقل کند و در کنار آن مطالبات و نیازها را نیز شناسایی کرده و به دستگاههای مرتبط اعلام کند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهارداشت:یکی از مشکلات و نواقص این است که خانه مشارکت سلامت اطلاعات اصلی و پایه را ندارد که رسانه ها در این زمینه می توانند نقش خوبی داشته باشند.

وی گفت: شاخص های سلامت باید در اختیار خانه مشارکت قرار گیرد تا نتایج کار دیده شود.

ارداقیان تصریح کرد: با استفاده از رسانه ها باید با ایده ها نو و جدید ضمن توجه به آموزش مردم نسبت به پیشگیری از بیماری ها با ایجاد جذابیت لازم اقدام شود.

  

کد مطلب 4211336

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